La Región de Murcia registra 17 muertes en accidentes laborales hasta septiembre

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MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha contabilizado 17 accidentes de trabajo mortales entre enero y septiembre, de los que 12 se produjeron durante la jornada laboral y los otros cinco fueron 'in itinere', es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, según el avance de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, los datos consultados por Europa Press recogen un total de 16.571 accidentes laborales con baja en la comunidad durante los nueve primeros meses del año, de los que 14.331 ocurrieron en jornada y 2.240 en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

De los siniestros registrados durante la jornada laboral, 14.252 fueron leves, 67 graves y una docena mortales. Por su parte, entre los accidentes 'in itinere', 2.222 tuvieron carácter leve, 13 fueron graves y cinco resultaron mortales.

Del total de decesos registrados entre enero y septiembre en la comunidad autónoma, todos eran asalariados.