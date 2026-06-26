La Región de Murcia registra 272.283 pensiones en junio, un 2% más que en 2025, con una cuantía media de 1.228,7 euros

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en la Región de Murcia se situó en 272.283 en junio, un 2,01% más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.228,73 euros, inferior a la media nacional, que es de 1.371,35 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la comunidad ha crecido un 5,08% con respecto a junio de 2025, superior a la media nacional, que ha crecido en un 4,57%.

De las pensiones registradas en la Región, hay 32.856 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.144,15 euros al mes--; 163.605 con una pensión por jubilación --1.426,12 euros al mes-- y 62.266 con una pensión por viudedad --905,44 euros al mes--.

Además, hay 11.864 personas que perciben una pensión por orfandad --504,74 euros al mes-- y 1.692 a favor de familiares --757,4 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

En todo el país, la Seguridad Social destinó el presente mes de junio un total de 28.432 millones de euros a abonar la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, así como la paga extraordinaria

En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones el abono de la nómina ordinaria, un 6,1% más que en junio de 2025 y nueva cifra récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extra.

Según el Ministerio, más de 10,4 millones de pensiones (10.477.873) percibirán este mes ese doble abono (ordinario y paga extra), quedando fuera las pensiones que tienen las pagas extra prorrateadas en 12 nóminas mensuales o las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que cobran más de de 6,5 millones de personas, aumentó en junio un 4,4% interanual, hasta los 1.572,8 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 4,6% interanual, hasta situarse a 1 de junio de este año en 1.371,4 euros mensuales. La media de la paga extraordinaria para la pensión media asciende a 1.339,5 euros, según Inclusión.