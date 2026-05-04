La Región de Murcia registra la mayor estancia media en campings en marzo

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MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la mayor estancia media en campings durante el pasado mes de marzo, con un total de 10 días, casi 6 más que la media estatal, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en este tipo de alojamientos se registraron 11.115 viajeros, 6.528 de ellos extranjeros, y 112.596 pernoctaciones, con una estancia media de 10,13 días, la más alta registrada en el conjunto nacional.

El grado de ocupación por plazas en los 19 campings abiertos en la Región el pasado marzo, que ofrecían 16.284 plazas, fue de 41,46 en fin de semana, superior a la media estatal (38,04).

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la cuarta mayor estancia media el pasado mes de marzo, con 4,42 días, solo inferior a las Islas Canarias (7,30), Baleares (5,81) y Comunidad Valenciana (4,89).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 7.472 viajeros, 1.640 de ellos residentes en el extranjero, y 32.993 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la Comunidad fue de 16,60, y por apartamentos de 30,73, y el personal empleado ascendió a 283.

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,19 días, inferior al dato estatal (2,35), y un total de 3.138 viajeros, 421 de ellos extranjeros, que realizaron 6.872 pernoctaciones.

En la Región, durante el mes de marzo de 2026, abrieron 224 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 18,36 durante el fin de semana, frente al 29 de la media nacional.

Las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 2.717 viajeros españoles y 421 extranjeros, que realizaron 5.856 y 1.016 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,19 días, inferior a la media nacional (2,40).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 18,36, frente al conjunto del país, cuya media fue de 28,87.

Los 11 albergues abiertos en la Región de Murcia en marzo registraron 2.342 viajeros, 388 de ellos extranjeros, y 5.961 pernoctaciones, con una estancia media de 2,55 días, superior a la media estatal, que fue de 1,99.