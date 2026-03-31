La Región Murcia registra la mayor subida del precio de la vivienda en un primer trimestre y supera los 2.000 euros/m2

Archivo - Viviendas en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Región de Murcia ha registrado un incremento del 4,8% durante el primer trimestre de 2026 hasta situar el valor del metro cuadrado en los 2.017 euros, según el último informe del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Esta cifra supone un crecimiento interanual del 27,7% que representa la subida más alta de toda la serie histórica para este periodo del año, además de consolidar a la comunidad como la segunda autonomía con mayor dinamismo trimestral de todo el país.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha señalado que la Región protagoniza un movimiento sin precedentes debido a una demanda reactivada con fuerza en el arco mediterráneo, junto a una oferta estructuralmente insuficiente en el mercado actual.

El informe detalla que el precio medio de la vivienda en la comunidad supera por primera vez la barrera de los 2.000 euros por metro cuadrado mientras que en el 21% de los municipios murcianos el coste ofertado ya rebasa dicho umbral.

La Región de Murcia ocupa la duodécima posición en el ranking nacional de precios por detrás de autonomías como Baleares y Madrid, que lideran la tabla con valores superiores a los 5.300 euros por metro cuadrado, frente a los niveles más bajos de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Este comportamiento del mercado sitúa a Murcia como uno de los principales focos de atención nacional con una tendencia alcista asentada que transforma los niveles de precios de venta en todo el territorio autonómico.