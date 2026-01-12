La Región de Murcia registra 9 movimientos sísmicos entre este domingo y lunes

Mapa del IGN - IGN

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un total de 9 movimientos sísmicos entre este domingo y este lunes en los municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Ojós y Pliego, ninguno de más de 2,1 en la escala de Richter.

En concreto, en Aledo se han contabilizado un total de cuatro, uno de ellos este lunes, de 1,5 grados, y los otros tres, de 2,1; 1,8 y 1,5 grados, este domingo.

Además, Alhama de Murcia registró este domingo tres, de 1,8; 1,9 y 2 grados; y Ojós y Pliego dos, de 1,6 en ambos casos.

El IGN advirtió este fin de semana de que había observado un aumento de la frecuencia de actividad sísmica en la zona de Totana, Alhama de Murcia y Aledo.