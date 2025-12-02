La Región de Murcia registra la segunda mayor estancia media en apartamentos turísticos en octubre

Archivo - Una ciclista circula cerca de la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamentos turísticos el pasado mes de octubre, con 6,13 días, solo inferior a las Islas Canarias (7,19) según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 7.418 viajeros, 3.066 de ellos residentes en el extranjero, y 45.481 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la comunidad ascendió a 20,33, y por apartamentos a 39,88.

Por su parte, los campings de la Región registraron 14.903 viajeros, 8.229 de ellos extranjeros, para un total de 98.896 pernoctaciones, con una estancia media solo inferior a la de la Comunidad Valenciana (7,07).

Se trata del segundo mayor dato por comunidades autónomas, si bien el INE no recoge las cifras correspondientes a Islas Baleares y Canarias para este tipo de alojamientos.

El grado de ocupación por plazas en los 20 campings abiertos en la Región el pasado octubre, que ofrecían 16.622 plazas, fue de 38,10 en fin de semana, inferior a la media estatal (43,26).

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,19 días, inferior al dato estatal (2,40), y un total de 3.779 viajeros, 228 de ellos extranjeros, que realizaron 8.267 pernoctaciones.

En la Región, durante el décimo mes de 2025 abrieron 243 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 21,64 durante el fin de semana, frente al 34,69 de la media nacional.

Las casas rurales de la comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 3.551 viajeros españoles y 228 extranjeros, que realizaron 7.242 y 1.026 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,19 días.

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 21,64.

Los tres albergues abiertos en la Región de Murcia en octubre registraron 1.057 viajeros, 390 de ellos extranjeros, y 1.993 pernoctaciones, con una estancia media de 1,89 días, superior a la media estatal, que fue de 1,68.