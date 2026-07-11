La Región de Murcia registró más de 13.000 ciberdelitos en 2025, un 1,37% más

Archivo - Una agente haciendo gestiones frente a un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID/MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contabilizó un total de 13.437 ciberdelitos en 2025, lo que representa un incremento del 1,37% respecto al año anterior, según el Informe de Cibercriminalidad correspondiente al pasado ejercicio publicado por el Ministerio del Interior.

Este dato, que supone 36,81 casos por día, sitúa a la Región en el décimo segundo puesto del ranking por comunidades autónomas, que lidera Andalucía, y en el décimo en el listado de provincias, que encabeza Madrid.

En España se registraron 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1% más que en 2024, que suponen el 19,8% de la criminalidad total, la mayoría de ellas por estafas informáticas.

El informe, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.876 personas, un 2,9% más que en 2024.

El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4% y representa ya el 14,6% del total de hechos conocidos. Casi nueve de cada diez delitos (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4% respecto a 2024.

A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de Internet (21.690 casos), que representan un 4,4% del total, lo que supone un incremento de un 11,3% frente al ejercicio anterior del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local.

AUMENTAN DELITOS SEXUALES UN 21%

Aumentan también los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36% los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (-8%).

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7%) y de nacionalidad española (75,7 %). Por ámbito territorial, Andalucía (89.124), Cataluña (73.400) y la Comunidad de Madrid (72.217) aglutinan el 48% de los ciberdelitos.

El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior a 2024. El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.

OPERADORES CRÍTICOS

El informe recoge los ciberincidentes registrados en el ámbito de los operadores críticos, que en 2025 recibieron 90 ciberataques, lo que supone una reducción del 43,8% respecto a 2024.

La mayor parte de los incidentes fueron los denominados de compromiso de la información (32%), seguidos de los tipificados como de disponibilidad de los sistemas (31%) y, en menor medida, fraudes (19%).

Por sectores, Transportes concentró el 42,2% de los ciberataques, por delante de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (15,5%).