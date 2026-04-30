La Región de Murcia es la segunda CCAA con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - Manifestación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma, tras La Rioja, con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género, con 2,4 por cada mil mujeres de 14 años y más.

Así se desprende de la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) de 2025 publicada este jueves por el INE.

El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 2,26% en la Región el año pasado con respecto al anterior, hasta las 1.624.

Del total de víctimas registradas en la comunidad autónoma, 1.004 tenía entre 25 y 44 años; 340 entre 45 y 64 años; 221 de 18 a 24 años; 37 no llegaba a la mayoría de edad y 22 contaba con 65 años o más.

Por su parte, el número de hombres denunciados --con adopción de orden de protección o medidas cautelares-- a lo largo de 2025 en la Región aumentó un 2,7% en relación al año anterior, hasta los 1.619.

Por edades, 980 de los denunciados en Murcia tenía de 25 a 44 años; 428 de 45 a 64; 151 de 18 a 24 años; 53 de 65 años y más y 7 menos de 18 años.

Según la encuesta del INE, en 2025 se registraron 42 menores --hijos, en guarda o custodia o que conviven-- en la Región víctimas de violencia de género correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, que son 13 menos que en 2024.

En total, se dictaron 5.176 medidas cautelares por delitos de violencia de género en la Región en 2025, 13 menos que el año anterior, de las que 1.648 fueron civiles y 3.528 penales. Los condenados con sentencia firme por estos delitos sumaron 2.042, un 0,9% más.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Además, el pasado año se registraron 346 víctimas de violencia doméstica con órdenes de protección o medidas cautelares en la Región de Murcia, cuatro más que en 2024. Del total, 215 fueron mujeres (62,1%) y 83 menores de edad.

Las personas denunciadas en 2025 por violencia doméstica en la comunidad ascendieron a 265, frente a las 245 del año anterior, de los que 199 eran hombres y 66 mujeres.

En cuanto a la relación entre la víctima y la persona denunciada, 100 eran el padre o la madre; 106 otro pariente; 96 hijo; 32 hermano; 5, abuelo, y dos, nieto.

Se dictaron 687 medidas cautelares, un 8,2% menos que el año anterior, de las que 104 eran de carácter civil y 583 penal. Las personas condenadas con sentencia firme por este tipo de delitos fueron 572, un 26,5% más que en 2024. De ellas, 355 fueron hombres y 217 mujeres.