La Región de Murcia, segunda CCAA con menor aumento del coste salarial en el cuarto trimestre de 2025

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los costes salariales crecieron un 1,5% en la Región de Murcia en el cuarto trimestre de 2025, el segundo menor aumento por comunidades junto a Extremadura y Cantabria, según se desprende de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el coste salarial por trabajador y mes se situó en la Región entre octubre y diciembre en 2.215,69 euros, por debajo de la media estatal, de 2.531,04 euros.

Por hora efectiva, el coste salarial en la Región ascendió a 17,72 euros, sexto menor dato de todas las comunidades autónomas, en un ranking que lideran, con 23,47 y 23,25 euros, respectivamente, Madrid y el País Vasco.

Por su parte, el coste laboral por trabajador y mes en el cuarto trimestre en la Región de Murcia se situó en los 2.968,61 euros, lo que supone una tasa del 1,1% y la tercera cifra más baja de todo el país, solo superior a Canarias (2.805,01 euros) y Extremadura (2.756,40 euros).

El coste laboral por hora trabajada efectiva fue de 23,74 euros en Murcia, inferior a la media nacional, que alcanzó en el cuarto trimestre 26,51 euros.