La Región de Murcia votará en contra de declarar la anguila especie 'en peligro de extinción'

Anguila europea. - CARM

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia manifestará su oposición a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila europea en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial con la categoría de 'en peligro de extinción', una decisión que será abordada en el Comité de Flora y Fauna convocado para el próximo 17 de febrero.

La Comunidad Autónoma votará en contra de esta iniciativa al considerar que no se han aportado todos los estudios científicos que la avalen y que la medida no tiene en cuenta la singularidad socioeconómica de territorios como la Región de Murcia, donde se estima que se concentra más del 25 por ciento de la población nacional de anguila.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, señaló que "la conservación de la biodiversidad es una prioridad, pero debe sustentarse en información científica rigurosa". En este sentido, añadió que "no se puede adoptar una decisión generalizada de máxima protección sin aportar la totalidad de estudios sobre la situación real de la especie y sin valorar los resultados de los modelos de gestión ya implantados".

La inclusión en la categoría de 'en peligro de extinción' supondría en la práctica la prohibición total de su pesca en aguas interiores y continentales. Desde el Ejecutivo regional se advierte de que esta medida tendría un impacto directo sobre la actividad pesquera artesanal del Mar Menor, especialmente en municipios como San Pedro del Pinatar, donde la captura de anguila constituye un pilar económico y social con más de cinco generaciones de tradición.

En representación de la Comunidad Autónoma y en estrecha colaboración con la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, el Gobierno regional defenderá el mantenimiento del régimen actual de captura y comercialización en el Mar Menor, al considerar que ya se aplican medidas de control estrictas y eficaces.

Actualmente, la pesquería regional se rige por el método tradicional de paranza y existe una veda de nueve meses y medio al año, ocho de ellos de forma continuada, lo que supone una restricción muy superior a la contemplada en normativas anteriores.

"Lo que no resulta razonable es penalizar a un sector que cumple estrictamente con cuotas y tallas mínimas ante un problema global y multicausal", afirmó Ferreira, que señaló que "la degradación de hábitats, la presencia de parásitos, la contaminación o factores oceánicos son elementos que influyen en el ciclo vital de la anguila y cuyas consecuencias no han sido cuantificadas ni jerarquizadas de forma específica por las administraciones que ahora proponen una veda total".

El Gobierno regional considera que antes de adoptar una medida extrema deben evaluarse de manera objetiva y aportando todos los datos las causas reales del declive de la población, debiendo reconocer al mismo tiempo los esfuerzos realizados en aquellos territorios donde la gestión ha sido rigurosa. "Necesitamos estudios precisos y con datos contrastados, que permitan adoptar medidas proporcionadas y eficaces", añadió la secretaria autonómica.

La Comunidad Autónoma reiterará en el Comité de Flora y Fauna su disposición al diálogo y a la cooperación institucional, así como su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal de especies. No obstante, insistirá en que la protección de la anguila debe abordarse desde el rigor científico y la proporcionalidad.

El Ejecutivo regional defenderá, por tanto, una gestión equilibrada que compatibilice la conservación de la especie con la continuidad de una actividad tradicional sometida ya a estrictos controles y que forma parte del tejido económico y cultural del litoral murciano.