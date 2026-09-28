La Región se ofrece como territorio piloto para aplicar inteligencia artificial a las emergencias

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y la directora general de Unión Europea, reunidos con la directora de la Asociación Europea del Número de Emergencia '1-1-2' Europa, Cristina Lumbreras. - CARM

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia quiere participar como territorio piloto en proyectos europeos destinados a aplicar la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías a la gestión de emergencias, con iniciativas relacionadas con la predicción de riesgos, la geolocalización, los sistemas de alerta temprana y la evolución del servicio '1-1-2'.

Así se lo ha trasladado este lunes el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, a la directora de la Asociación Europea del Número de Emergencia (EENA) '1-1-2' Europa, Cristina Lumbreras, durante una reunión en la que también han abordado el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las emergencias y la colaboración entre administraciones, investigadores y especialistas de distintos países europeos, según ha informado el Gobierno regional.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el ofrecimiento de la Región como territorio para desarrollar y probar nuevas tecnologías europeas aplicadas a las emergencias. En concreto, la Comunidad plantea acoger proyectos piloto relacionados con la inteligencia artificial y la analítica predictiva para el triaje y la gestión avanzada de llamadas al '1-1-2'.

"Probar hoy las tecnologías que mañana pueden ayudarnos a salvar vidas y a reducir los daños provocados por una emergencia", ha señalado Ortuño, quien ha puesto a disposición del '1-1-2' Europeo la experiencia de los profesionales del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia en la gestión de episodios como danas, inundaciones, incendios y situaciones de temperaturas extremas.

Durante el encuentro también se han analizado soluciones tecnológicas que ya se están desarrollando en otros países europeos y su posible aplicación al funcionamiento del '1-1-2' de la Región de Murcia.

Ortuño ha señalado que el objetivo de la Comunidad es "incorporar las mejores soluciones europeas para responder con mayor rapidez, coordinar mejor los recursos y ofrecer más seguridad a los ciudadanos", atendiendo a las principales tendencias e innovaciones tecnológicas que marcarán la evolución de los servicios de emergencias.

NUEVA GENERACIÓN DEL '1-1-2'

La reunión ha abordado asimismo los retos derivados de la transición tecnológica hacia la nueva generación del '1-1-2' y del apagado de las redes móviles 2G y 3G.

En este ámbito, se ha tratado la necesidad de mantener la resiliencia de las comunicaciones de emergencia en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de difícil orografía, así como de avanzar en la mejora de los sistemas de aviso a la población y en un servicio plenamente accesible para las personas con discapacidad.

La Comunidad ha planteado así la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la gestión de emergencias y la participación de la Región en iniciativas europeas que permitan desarrollar y probar estas soluciones en condiciones reales.