La Región participa en un encuentro europeo sobre la gestión de espacios marinos protegidos en Rumanía

Participantes en la reunión técnica que tuvo lugar en el Dananubio para intercambiar experiencias sobre la protección y gestión de áreas marinas protegidas y otros espacios marinos incluidos en la Red Natura 2000. - CARM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participó en una visita de estudio del proyecto europeo TRITON, celebrada recientemente en Tulcea y Sfântu Gheorghe, en Rumanía, en el entorno de la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio.

El encuentro reunió a representantes de los territorios participantes para intercambiar experiencias sobre la protección y gestión de áreas marinas protegidas y otros espacios marinos incluidos en la Red Natura 2000.

La delegación regional estuvo compuesta por dos profesionales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, junto con representantes de la Dirección General del Mar Menor, la asociación Calblanque y la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Durante las jornadas, los participantes conocieron diferentes iniciativas de conservación y gestión ambiental desarrolladas en el entorno del mar Negro y del Delta del Danubio, así como los instrumentos utilizados para la protección de sus espacios naturales.

El programa incluyó seminarios técnicos sobre los valores naturales y culturales de estos territorios, su estado de conservación y las medidas aplicadas para gestionar sus ecosistemas. Entre las experiencias analizadas figuraron la recuperación de poblaciones de esturiones, la conservación del visón europeo, el control de especies exóticas invasoras y las actuaciones de restauración ecológica.

Los participantes realizaron también una visita de campo a Sfântu Gheorghe y su entorno litoral, donde se abordaron las necesidades de revisión del plan de gestión y de la normativa de la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio, así como las actuaciones de restauración previstas en este espacio.

El encuentro concluyó con un taller de intercambio de buenas prácticas entre los socios del proyecto y los representantes de los grupos de interés. Durante esta sesión se analizaron experiencias y posibles aplicaciones de los conocimientos compartidos a los instrumentos de gestión de los espacios protegidos.

COOPERACIÓN EUROPEA PARA LA CONSERVACIÓN MARINA

El proyecto TRITON, financiado por el programa Interreg Europe 2021-2027, reúne a seis socios de Italia, España, Rumanía, Países Bajos, Lituania y Montenegro. Su finalidad es mejorar la eficacia de los instrumentos de política pública relacionados con la protección y gestión de espacios marinos, incluidos los lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación y las áreas marinas protegidas.

La iniciativa contempla actividades de cooperación interregional, intercambio de experiencias e identificación de buenas prácticas, con la participación de las administraciones responsables de la gestión ambiental y de otros agentes vinculados a estos espacios.

TRITON cuenta con un presupuesto global de 1.399.960 euros, de los que 1.119.968 euros proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), equivalente al 80 por ciento. La participación de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dispone de un presupuesto de 251.260 euros, cofinanciado en un 80 por ciento por el Feder y en un 20 por ciento por la Administración regional.

En la Región de Murcia, el proyecto se centra en la mejora del Programa Feder 2021-2027 como instrumento de política pública relacionado con la protección del medio marino. TRITON comenzó el 1 de mayo de 2025 y tiene prevista su finalización el 31 de julio de 2029.