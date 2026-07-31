La Región reclama un acuerdo "útil" nacional con medios suficientes para prevenir y responder ante los riesgos naturales

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante una comparecencia en la Asamblea Regional este año (imagen de archivo). - CARM

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia se ha sumado a la declaración conjunta impulsada por varias comunidades autónomas para reclamar al Gobierno de España la apertura de una negociación real que permita alcanzar un Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales.

El documento plantea una estrategia integral frente a los efectos del cambio climático que, junto con las políticas de reducción de emisiones, refuerce la adaptación, la prevención de incendios, la gestión forestal activa, la protección civil, la planificación hidráulica y la coordinación entre todas las administraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que "España necesita un acuerdo útil, dotado de recursos y construido desde el diálogo con las comunidades autónomas, que somos las administraciones que gestionamos directamente el territorio y actuamos en primera línea ante las emergencias".

El titular de Medio Ambiente recordó que las comunidades autónomas habían trasladado previamente al Ejecutivo central propuestas concretas en estas materias sin que se haya abierto hasta ahora un proceso efectivo de negociación.

"No basta con anunciar pactos ni solicitar adhesiones a documentos cerrados. Un verdadero acuerdo nacional debe construirse con cogobernanza, una memoria económica suficiente, objetivos evaluables y mecanismos estables de coordinación y seguimiento", señaló.

El consejero subrayó que la prevención debe convertirse en una política permanente y no limitarse a los meses de mayor riesgo. "Se previenen durante todo el año mediante tratamientos selvícolas, eliminación de combustible vegetal, creación de discontinuidades, mantenimiento de infraestructuras y una gestión activa del territorio", afirmó.

En este sentido, defendió el papel de las personas que viven y trabajan en el medio rural, así como el aprovechamiento forestal sostenible, la agricultura y la ganadería extensiva. "Un territorio cuidado y con actividad es un territorio más resistente. Necesitamos convertir a quienes mantienen vivos nuestros pueblos en aliados de la conservación y de la prevención de incendios", añadió.

La Región de Murcia está desarrollando durante 2025 y 2026 actuaciones de prevención y gestión forestal por valor de alrededor de 21 millones de euros, que permiten intervenir sobre unas 13.700 hectáreas de superficie forestal. Además, durante la época de peligro alto se movilizan diariamente más de 500 profesionales pertenecientes a los distintos dispositivos de prevención, vigilancia y extinción.

El Gobierno regional también ha impulsado la mejora y estabilización de las brigadas forestales, con un nuevo modelo que permitirá elevar progresivamente su plantilla de 350 a 379 trabajadores, ampliar la duración de los contratos y alcanzar una dotación de alrededor de 28 millones de euros anuales.

"En la Región de Murcia estamos aumentando los medios, reforzando las plantillas e interviniendo directamente sobre el monte porque sabemos que cada euro destinado a prevención reduce riesgos, protege a la población y evita daños ambientales y económicos mucho mayores", manifestó Juan María Vázquez.

MÁS COORDINACIÓN Y MEDIOS ESTATALES

La declaración advierte, asimismo, de la necesidad de recuperar la capacidad operativa estatal y garantizar una financiación estable para las políticas de prevención y extinción.

Según los datos recogidos en los documentos suscritos, la capacidad aérea estatal de extinción se ha reducido un 38,1 por ciento entre 2018 y 2026, al pasar de 207.400 a 128.400 litros, mientras las comunidades autónomas han incrementado sus recursos propios para compensar esa reducción.

Entre las medidas planteadas se encuentran la recuperación de los medios estatales de extinción, la creación de un protocolo nacional unificado de intervención entre comunidades, una red estratégica de puntos de agua, el refuerzo de los planes de autoprotección en zonas de interfaz urbano-forestal y una mayor financiación para la restauración de los terrenos afectados por incendios.

"Desde la Región de Murcia ofrecemos nuestra plena disposición para colaborar en un gran acuerdo nacional, pero debe tratarse de un acuerdo real, negociado y financiado. La protección de las personas, de nuestros pueblos y del patrimonio natural exige cooperación institucional, planificación y actuaciones concretas, no solo declaraciones de intenciones", concluyó Juan María Vázquez.