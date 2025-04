La Región registra 43 casos de silicosis entre 1990 y 2019, el 1% del total nacional, la segunda tasa más baja por CCAA

En el periodo 1990-2019 Galicia fue la comunidad autónoma que concentró el mayor número de casos

MURCIA/MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 43 casos de silicosis entre 1990 y 2019, lo que representa el 1% del total nacional, el segundo porcentaje más bajo por comunidades junto a Baleares, solo superior al de La Rioja (0,4%), según el informe titulado 'La reemergencia de la silicosis en España' y elaborado por el Ministerio de Sanidad.

De los 43 casos registrados en la Región en ese periodo, cinco se debieron a la extracción de minerales no metálicos ni energéticos; 18 por la fabricación de otros productos minerales no metálicos; dos a metalurgia; cinco a construcción; y once a otros sectores.

Entre 2020 y 2023, la Región de Murcia registró otros diez partes de enfermedad profesional por silicosis, un 0,6% del total nacional, lo que representa el porcentaje más bajo por comunidades. De esos diez partes, cuatro se abrieron en 2020; dos en 2021; tres en 2022; y uno en 2023.

DATOS NACIONALES

La silicosis, una enfermedad respiratoria incurable de origen profesional causada por la inhalación de sílice cristalina, ha resurgido en España en las últimas dos décadas con un aumento acusado de casos, produciéndose desde 2007 hasta 2024 una notificación de 5.930 partes, 520 de ellos el pasado año, que suponen el máximo anual registrado hasta la actualidad, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Este repunte ha propiciado que diferentes agencias sanitarias hayan empezado a reevaluar en la última década los riesgos de la sílice cristalina respirable. El pasado año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe 'La reemergencia de la silicosis en España', cuyos resultados se han presentado este jueves en una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

"España es uno de los países en los que se ha producido una reemergencia de la silicosis de forma más intensa durante el siglo XXI", ha advertido la directora del Centro de Nuevas Tecnologías del INSST, Olga Sebastián, en relación con los resultados del informe sobre la silicosis, que es la enfermedad profesional más antigua conocida, de carácter irreversible y considerada incapacitante.

La silicosis se ha asociado de forma tradicional con el sector de la minería, pero el repunte de las últimas décadas ha extendido su origen, fundamentalmente, a la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra artificial, utilizados en encimeras de cocina y baños, y también a la construcción, a la metalurgia y a otros tipos de minería no metálica ni relacionada con la extracción energética.

"Hoy sabemos que la exposición a la sílice cristalina respirable no solo provoca silicosis, sino que también está implicada en ciertos procesos como el cáncer de pulmón, enfermedades inmunomediadas y otras patologías respiratorias y vasculares", ha detallado el subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Santiago González, quien ha apuntado que, en los últimos seis años, se han diagnosticado 46 casos de cáncer de pulmón por exposición a silicosis; 19 de ellos en 2024.

ESPAÑA NO HA LLEGADO A UNA MESETA

La investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia Catherine Cavalin, una de las autoras del informe de Sanidad, ha señalado que la media anual de partes por silicosis sigue creciendo, de forma que España no ha llegado todavía a una meseta, y la media anual de partes del último quinquenio es la más alta del periodo analizado.

En concreto, en el periodo 1990-2023, se notificaron 6.019 partes de enfermedad profesional causada por exposiciones a la sílice cristalina; 609 correspondientes al periodo 1990-2006 y 5.410 a 2007-2023. Entre 2020 y 2023 se han registrado un total de 1.601 partes, que supone una media anual de 400,2 partes durante el cuatrienio, una cifra similar a los 404,2 partes anuales registrados en el quinquenio 2015-2019.

Además, las conclusiones del informe revelan que hay más personas afectadas entre los hombres que entre las mujeres, algo "esperable" debido a que en los sectores laborales en los que se origina esta enfermedad trabajan predominantemente hombres. Otro resultado, "no tan esperado", es que afecta más a hombres jóvenes, por debajo de los 50 años. "Vemos que en el periodo realmente de reemergencia, en 2007-2019, más del 50 por ciento de los partes que se refieren a hombres, son de hombres entre 30 y 49 años", ha precisado Cavalin.

Centrándose en el periodo 1990-2019, en el que se comunicaron 4.418 partes, el estudio apunta que Galicia fue la comunidad autónoma que concentró el mayor número de casos, con 1.454 (32,9%), seguida de Castilla y León, con 619 (14%), y de Andalucía, con 455 (10,3%).

PROCESOS ASISTENCIALES

Por su parte, el análisis de los procesos asistenciales por silicosis entre 1997 y 2020 confirma el fenómeno de la reemergencia de la silicosis en España. En total, hay 111.325 registros de procesos asistenciales entre estos años, de los que el 95,7 por ciento reflejan la silicosis como diagnóstico secundario y el 4,3 por ciento como diagnóstico principal.

Los trabajadores expuestos a la sílice cristalina pueden desarrollar otras enfermedades, como patologías respiratorias, cardíacas o cáncer de pulmón. Las enfermedades concurrentes más frecuentes son las inmunomediadas, como la artritis reumatoide, el lupues sistémico o la esclerodermia sistémica.

"Lo que vemos es que, en el 40 por ciento de los casos, cuando el diagnóstico secundario es de silicosis, se combina con la artritis reumatoide y, en un 60 por ciento de los casos, con otras enfermedades inmunomediadas. Y, cuando la silicosis es el diagnóstico principal, más del 50 por ciento de los casos son combinaciones con artritis reumatoide, mientras que el resto son otras enfermedades inmunomediadas", ha señalado Catherine Cavalin.

Asimismo, en el estudio se observa que los costes sanitarios directos de la asistencia a los casos de silicosis corren a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS), que financió el 97,5 por ciento de los procesos asistenciales entre 1997 y 2020, mientras que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social financian el 0,5 por ciento de los procesos.

Finalmente, el estudio de la mortalidad entre 1990 y 2020 muestra que se registraron un total de 4.418 defunciones con diagnósticos relacionados a la silicosis. Los hombres representan el 98,5 por ciento de estas defunciones, una gran mayoría de las cuales (93,7%) se registraron por encima de los 60 años.

Las 4.350 defunciones en hombres presentan una media anual de 140, habiendo sido el máximo registrado en 1991, con 222 defunciones, y el mínimo en 2014, con 63 defunciones. La tendencia es descendente a lo largo de todo el periodo estudiado, con un tramo significativo después de 2000. Por su parte, las 68 defunciones registradas para las mujeres indican una media de 2,2 defunciones anuales, con un máximo de seis en 2004, y una tendencia ligeramente ascendente pero no significativa.

RECOMENDACIONES

El informe incluye algunas recomendaciones para mejorar el conocimiento sobre la silicosis en España y su abordaje. En este sentido, pide considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales, que constituyen el principal sector de origen de la silicosis, siguiendo el ejemplo de otros países como Australia o California.

Además, aboga por seguir investigando acerca de silicosis y de otras enfermedades laborales asociadas a la exposición a la sílice cristalina y profundizar en el estudio del impacto en las mujeres. Asimismo, sugiere extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos.