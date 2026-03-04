La Región se suma a la nueva alianza de 18 territorios para situar el agua en el centro de la agenda de la UE

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la presentación de la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático - CARM

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia forma parte desde este miércoles de la nueva Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático, según ha informado la Comunidad.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha firmado en Bruselas esa adhesión durante el acto de presentación de la alianza, que se pone en marcha con la participación de 18 regiones de nueve países.

López Miras ha afirmado que se trata de una unión "estratégica" que nace "para que a las regiones europeas se nos escuche y se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones de la UE sobre agua, para que haya un aumento de las inversiones para políticas de agua, y para tener una plataforma donde se puedan compartir experiencias y conocimientos entre las regiones europeas".

La Región de Murcia será un territorio "protagonista" en esta alianza, ya que "somos un territorio con un déficit hídrico estructural, pero también el que mejor aprovecha el agua y que mayor eficiencia tiene en su uso", ha trasladado el presidente, que ha asegurado que la Región "va a compartir esa experiencia" y el "conocimiento acumulado".

En este sentido, López Miras ha recordado que "con sólo el 3 por ciento del agua de España, somos capaces de producir el 25 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta el país", y que "somos una región que, en los últimos años, ha invertido 1.600 millones de euros para ser el territorio del mundo en el que mejor y más se depura y se reutiliza las aguas urbanas, hasta un 98 por ciento".

Ha señalado que muestra de esta apuesta por la innovación es el proyecto Regen-IA, recientemente impulsado por el Gobierno regional y dotado con 7,3 millones de euros. Esta iniciativa incorpora Inteligencia Artificial en las estaciones depuradoras para optimizar los procesos y mejorar la gestión de los recursos hídricos.

La creación de esta alianza cobra especial relevancia en un contexto en el que la escasez de agua afecta cada vez a más territorios europeos y en el que los recursos hídricos resultan críticos para la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y las políticas de adaptación al cambio climático.

En este escenario, la UE lanzó recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

INTEGRANTES DE LA ALIANZA

Junto a la Región de Murcia, la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica está formada por los territorios de Emilia-Romaña (Italia), Andalucía (España), Islas Baleares (España), País Vasco (España), Cataluña (España), Comunidad Valenciana (España), Carintia (Austria), Baja Austria (Austria), Alta Austria (Austria), Estiria (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse (Alemania), Nueva Aquitania (Francia), Occitania (Francia), la Región de Moravia Meridional (República Checa) y Wielkopolska (Polonia).