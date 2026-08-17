Regresa a Murcia el helicóptero desplazado a Aragón para colaborar en la extinción del incendio forestal

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de la Región de Murcia que ha colaborado en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Aragón ha regresado este lunes a la Comunidad tras participar en el dispositivo desplegado para combatir el fuego.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha informado del regreso del aparato, después de que el pasado domingo la Comunidad enviara un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para apoyar las labores de extinción del incendio de San Juan de las Peñas, en Huesca.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia, el dispositivo desplegado en Aragón contaba con más de un millar de efectivos y se reforzó con medios de distintas comunidades autónomas tras la activación del Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga.

Junto al helicóptero murciano participaron en las labores de extinción equipos de Cataluña, Navarra, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desplegó seis medios aéreos y una brigada. Francia también colaboró en el operativo con personal y medios aéreos, incluida la incorporación de un centenar de bomberos.

López Miras ha señalado que el regreso del helicóptero supone "otra misión cumplida" y ha agradecido al equipo desplazado su "entrega y profesionalidad", al tiempo que ha destacado la disposición de la Región de Murcia para colaborar con otras comunidades ante emergencias.

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