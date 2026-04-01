Regulan los accesos a Calblanque en Semana Santa para proteger su biodiversidad y evitar aglomeraciones

Playa de Calblanque - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha regulado el acceso y el tránsito en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila durante la Semana Santa, con el objetivo de prevenir aglomeraciones, ordenar la llegada de visitantes y preservar los valores ambientales de uno de los enclaves litorales más singulares de la Región de Murcia.

La Orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), responde a la elevada afluencia que cada año se registra en estas fechas, cuando se detecta un incremento de desplazamientos hacia la costa coincidiendo con los días festivos, según ha informado la Comunidad.

Para evitar una presión excesiva sobre el espacio protegido, la Comunidad Autónoma activará medidas restrictivas en los accesos de vehículos y reforzará las normas de uso público en las zonas de playas, dunas y áreas de mayor sensibilidad ecológica.

Durante los días de mayor presión de visitantes, el acceso de vehículos particulares quedará sujeto a control hasta completar la capacidad máxima de acogida de las áreas de estacionamiento, fijada en 291 plazas.

De este modo, se evita la circulación indiscriminada por el interior del Parque y se reduce la afección sobre zonas especialmente frágiles desde el punto de vista ecológico.

Además, se mantendrá la prohibición permanente de presencia de vehículos a motor en el área de playas en horario nocturno, entre las 20.30 y las 8.00 horas, una limitación orientada tanto a la conservación del entorno como a la seguridad y al uso adecuado de este espacio natural protegido.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado que "Calblanque es un espacio natural de enorme valor ambiental y paisajístico, y precisamente por eso requiere una gestión responsable en los periodos de máxima afluencia".

Ferreira ha precisado que "estas medidas buscan que el disfrute del parque sea compatible con la conservación de sus hábitats, de su fauna y de su flora, evitando situaciones de saturación que terminan dañando un entorno que es de todos".

ANIMALES DE COMPAÑÍA

La ordenación del acceso se completa con otras medidas destinadas a reforzar la protección de la biodiversidad. Entre ellas, se mantiene la prohibición de la presencia de animales de compañía en el área de playas y en las zonas dunares hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con periodos especialmente sensibles para especies vulnerables como el chorlitejo patinegro y la tortuga boba.

En todo el ámbito del parque, los perros deberán ir atados durante todo el año. "Tenemos la obligación de anticiparnos y actuar con responsabilidad cuando sabemos que se van a producir concentraciones importantes de visitantes", ha señalado Ferreira.

La experiencia de años anteriores demuestra que ordenar los accesos y fijar normas claras mejora la protección del parque y también la experiencia de quienes lo visitan, porque evita colapsos, estacionamientos indebidos y comportamientos incompatibles con un espacio de estas características", ha añadido.

PESCA

La normativa también prohíbe el vivac en las playas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y mantiene restricciones sobre determinadas actividades para minimizar molestias a la fauna y prevenir impactos sobre el medio.

Junto a ello, y como principal novedad, la Orden de la Comunidad introduce fórmulas de simplificación administrativa, como la comunicación previa para algunas actividades concretas, como el acceso para la pesca, con el fin de agilizar la gestión sin rebajar el nivel de protección ambiental.

El Gobierno regional recuerda que Calblanque forma parte de la Red Natura 2000 y alberga hábitats de gran valor ecológico, por lo que su conservación exige medidas proporcionadas y planificadas en los momentos de máxima afluencia.

La regulación de los accesos, lejos de ser una actuación puntual, forma parte de una estrategia consolidada de gestión que busca compatibilizar el uso público con la preservación del patrimonio natural.

Por ello, desde la Comunidad se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal del parque y planificar las visitas con antelación.

"La mejor manera de disfrutar de Calblanque es hacerlo desde el respeto", ha apostillado Ferreira, quien ha insistido en que "proteger este espacio hoy es la garantía de que podamos seguir disfrutándolo mañana en las mejores condiciones".