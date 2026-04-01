Renfe duplica las plazas de 9 trenes de Cercanías entre Murcia y Alicante para acudir al Bando de la Huerta

Archivo - Varias huertanas bailan durante el desfile del Bando de la Huerta, el día más grande de las Fiestas de Primavera de Murcia - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha duplicado las plazas de nueve trenes de Cercanías entre Alicante y Murcia para acudir al Bando de la Huerta durante la jornada del próximo martes, 7 de abril, según ha informado la entidad.

La oferta adicional será de 5.857 plazas en trenes de la línea C-1 entre Murcia y Alicante, lo que supone un incremento del 68% sobre la oferta habitual.

Además, la compañía refuerza en esta línea los servicios de Cercanías con la programación de cinco trenes especiales que circularán a las 11.21 y 12.10 horas entre Callosa de Segura y Murcia; a las 19.45 y 20.56 entre Murcia y Callosa de Segura; y a las 23.05 entre Murcia del Carmen y Alacant Terminal.

Se refuerza también el servicio entre Murcia y Cartagena con dos trenes especiales con salida desde Cartagena hacia la capital murciana a las 10.00 y 12.20 horas.

Esto supone un incremento de 800 plazas con una oferta global para los servicios de proximidad entre Murcia y Cartagena de 3.956 plazas, un 25% más que la oferta habitual.

Además de los servicios de Cercanías, entre Murcia y Alicante circulan diariamente por la línea de altas prestaciones, 16 trenes Avant, ocho por sentido, con paradas intermedias en Beniel, Orihuela, Callosa de Segura-Cox y Elche.

El Bando de la Huerta es una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, tiene lugar el primer martes después de Semana Santa y es el día más grande de la semana de las Fiestas de Primavera.

En este día tienen lugar distintos actos en diversos lugares de la ciudad de Murcia, con el gran desfile del Bando de la Huerta como colofón del gran día.