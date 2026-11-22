La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, se dirige a los asistentes durante el encuentro final del proyecto Greenhealth celebrado en Cabo Palos. - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha acogido el encuentro final del proyecto Interreg Europa 'Greenhealth', que analiza la relación entre la conservación de los espacios naturales protegidos, la salud y el bienestar de las personas.

Cerca de 50 representantes de las entidades y de los grupos de interés de los distintos territorios europeos participantes se reunieron en Cabo de Palos los días 4 y 5 de noviembre para poner en común los resultados obtenidos, las experiencias desarrolladas y las buenas prácticas identificadas durante el proyecto.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que 'Greenhealth' "ha permitido compartir experiencias entre territorios europeos sobre una cuestión cada vez más presente en la gestión de los espacios naturales, los beneficios que el contacto con la naturaleza puede aportar a la salud y al bienestar de las personas".

La Región de Murcia participa como socio líder del proyecto junto a organizaciones de España, Polonia, Croacia, Irlanda, Eslovaquia y Suecia, además de Europarc Federation, con sede en Alemania, que interviene como socio asesor.

Durante las dos jornadas, los participantes expusieron las actuaciones desarrolladas en sus respectivos territorios y analizaron las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo conjunto.

El programa incluyó una mesa redonda 'Bridging Nature and Health' en la que participaron representantes de Europarc España, la asociación Talentismo y el Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Consejería de Salud.

Inmaculada Torres señaló que el intercambio de conocimientos "ha contribuido a conocer diferentes formas de integrar la conservación de la biodiversidad con aspectos vinculados a la salud, la educación y el bienestar, a partir de experiencias concretas desarrolladas en distintos territorios europeos".

El encuentro incluyó visitas al Parque Regional de Calblanque y al entorno marino de Cabo de Palos, donde los participantes pudieron conocer sobre el terreno algunos de los valores naturales y modelos de gestión de espacios protegidos de la Región.

NATURALEZA, SALUD Y BIENESTAR

Greenhealth, cuyo nombre completo es 'Sustainable protected areas as a key value for human well-being', comenzó en marzo de 2023 con el objetivo de mejorar la gestión de los espacios naturales protegidos europeos mediante una mayor conexión entre las políticas de conservación de la biodiversidad y las relacionadas con la salud y el bienestar.

El proyecto parte de la consideración de que los espacios naturales protegidos, además de su función esencial para la conservación de la biodiversidad, proporcionan beneficios sociales y de salud para la población, a través del contacto con la naturaleza.

A lo largo de su desarrollo, los socios han trabajado en el intercambio de experiencias, la identificación de buenas prácticas y el análisis de distintas iniciativas destinadas a incorporar esta dimensión social y de salud bienestar humano a la gestión de los espacios naturales protegidos.