Representantes europeos visitan la costa de Cartagena para estudiar la labor de conservación en el entorno del Mar Menor

Representantes de países europeos visitan la costa de Cartagena para estudiar su labor de conservación - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Representantes de Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Albania, Lituania e Italia han visitado las playas de Cartagena junto a los directores generales de Ordenación del Territorio y de Puertos para conocer las actuaciones de mantenimiento del litoral que realiza el consistorio en el entorno del Mar Menor.

El vicealcalde y concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, ha asegurado que estos trabajos "se han convertido en un referente internacional" y ha defendido que el municipio es un "ejemplo en la preservación" del entorno natural, según ha informado el Ayuntamiento.

Los responsables europeos han comprobado sobre el terreno las labores de remangado en Punta Brava, una zona próxima al espacio protegido de El Carmolí, donde han mostrado su interés por la "meticulosidad" de las intervenciones municipales en la costa.

Este encuentro forma parte del proyecto europeo 'Coast Craft', una iniciativa cofinanciada por el programa Interreg Europe en la que la Comunidad Autónoma participa como socio y el Ayuntamiento de Cartagena actúa como actor clave.

López Pretel ha expuesto que el Gobierno local mantiene un compromiso con la "protección del medioambiente y con la compatibilidad de los diferentes usos del Mar Menor", motivo por el cual se ejecutan las acciones de conservación con un "extremo cuidado".

El concejal ha añadido que la Administración local extrema las precauciones para "no dañar el frágil ecosistema marino" y garantizar al mismo tiempo que "los vecinos puedan disfrutar de las playas como han hecho toda la vida".

Las tareas para la puesta a punto de la costa cartagenera continuarán durante los próximos días mediante el empleo de "técnicas avanzadas que se basan en la medición de parámetros biológicos" para defender el patrimonio natural.

El vicealcalde ha concluido que es un "orgullo" que regiones tradicionalmente a la vanguardia en la gestión de litorales "queden admiradas por el trabajo que realizamos desde el Gobierno de Cartagena".