Rescatado en estado grave un bañista en la playa de la Higuerica, en Águilas - EMERGENCIAS 1-1-2 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado en estado grave a un hombre que se estaba bañando en la playa de la Higuerica, Águilas, y tenía dificultades para salir del agua.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido varias llamadas a las 20.14 horas de este domingo alertando de que la corriente adentraba al bañista en el mar y habían dejado de verlo cerca de las rocas de la playa.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente Policía Local de Águilas, Guardia Civil y Protección Civil de Águilas. También se ha movilizado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Localizado el hombre en el agua, inconsciente, ha sido rescatado por integrantes de la patrulla de Guardia Civil. Una vez fuera del agua han comenzado a realizar la reanimación cardiopulmonar. Los trabajos de reanimación han continuado a la llegada de la Unidad Móvil de Emergencia del 061.

Facultativo de la UME 061 ha informado que, estabilizado el hombre de aproximadamente 60 años de edad, lo trasladan en estado grave al Hospital Rafael Méndez de Lorca, avisando a urgencias de su llegada.