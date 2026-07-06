Rescatan a dos excursionistas deshidratados en el fondo de un barranco en La Fausilla, en Cartagena (Murcia)

Momento del rescate en helicóptero - CEIS RM

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado a dos excursionistas de 30 y 33 años que se encontraban atrapados con síntomas de deshidratación y lipotimia en el fondo de un barranco de muy difícil acceso en la zona de la sierra de La Fausilla, en Cartagena (Murcia), según informa el '1-1-2'.

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias ha alertado a las 15.24 horas de la situación de los senderistas, quienes se habían quedado sin agua y permanecían resguardados en una sombra debido al agotamiento.

Al lugar se ha movilizado en un primer momento al jefe de la Brigada Forestal Terrestre para valorar el terreno, que ha resultado ser impracticable por la densa maleza, lo que ha requerido la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Cartagena.

Tras lograr alcanzar a los afectados a pie, los bomberos han comprobado la imposibilidad de realizar la evacuación por tierra debido a las condiciones del relieve y han solicitado el apoyo de un helicóptero para la extracción aérea.

Una vez completado el rescate, ambos varones han sido trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para una valoración médica de su estado.