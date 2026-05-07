Rescatan a una joven tras caer el falso techo de una piscina climatizada de Wssell de Guimbarda, en Cartagena

Terraza desde la que la joven accedió al falso techo de la piscina climatizada de la calle Wssell de Guimbarda - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos y Policía Local de Cartagena intervinieron en la tarde de este miércoles en un incidente registrado en la piscina climatizada de la calle Wssell de Guimbarda, donde una adolescente resultó ilesa tras precipitarse al falso techo de la instalación desde la azotea.

Según ha informado el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron cuando la joven accedió por sus propios medios a una zona técnica restringida de la terraza.

Tras saltar un vallado perimetral que protege la claraboya del inmueble, una de las planchas traslúcidas cedió, provocando que la joven quedara suspendida en la estructura del falso techo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La empresa concesionaria ha explicado que la usuaria se introdujo en un área "debidamente restringida y señalizada por motivos de seguridad". Al transitar por un espacio no habilitado para el paso de personas, se produjo un pequeño hundimiento en una placa de falso techo.

El centro deportivo mantuvo su actividad sin interrupciones. Los equipos de mantenimiento ya han procedido a la revisión de la zona afectada.