Rescatan en Molina de Segura a un hombre de 56 años herido en la mota del Río Segura

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a un hombre, de 56 años de edad, que ha sido encontrado herido en la mota del Río Segura, en el término municipal de Molina de Segura.

Hacia las 9.47 horas, una llamada de un viandante al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, indicaba que había localizado a una persona en la mota del río Segura, concretamente en el Camino las Nogueras, en Molina de Segura. Según el llamante, el hombre tenía medio cuerpo fuera del agua, tenía dificultad para respirar y tenía una herida en la cabeza.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de Policía Local de Molina de Segura y Policía Nacional, además de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia. También se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061

Una vez que el hombre, de 56 años de edad, ha sido atendido y estabilizado por sanitarios del 061, informan que lo trasladan politraumatizado al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Se desconocen por el momento las causas que han originado la caída al río.