Solar en la plaza de la Merced donde se construirá la residencia de estudiantes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves la declaración de proyecto de especial interés municipal para la residencia de estudiantes que se construirá en la plaza de la Merced, en el casco histórico.

El expediente tendrá preferencia plena y se tramitará por vía de urgencia, con los plazos administrativos reducidos a la mitad, según ha informado el Consistorio.

La residencia tendrá 97 habitaciones distribuidas en cinco plantas y un semisótano, con 3.261,90 metros cuadrados construidos, 2.875,35 sobre rasante y 386,55 bajo rasante. Se levantará en una parcela de 1.088,87 metros cuadrados entre la plaza de la Merced y la calle Saura, libre tras la demolición de los edificios que la ocupaban.

La inversión prevista es de 4.926.000 euros, incluidos los trabajos arqueológicos, la seguridad y salud y los impuestos.

El proyecto integra en el semisótano los restos arqueológicos del solar, que quedarán iluminados y visibles desde la calle, y utiliza el paso interior entre la plaza y el Patronato como acceso a la residencia.

Las habitaciones son modulares, lo que permite una construcción industrializada adaptada al entorno histórico.

El informe de la Oficina Municipal de Empresas concluye que el proyecto cumple dos de los criterios para los proyectos inmobiliarios, una inversión superior a 2 millones de euros y una edificabilidad mayor de 1.500 metros cuadrados, y considera acreditada su viabilidad técnica y económica.

La empresa prevé crear empleo indefinido en la gestión de la residencia, además del vinculado a las obras. La reducción de plazos no afecta a la presentación de solicitudes y recursos, a la información pública, a los procedimientos competitivos ni a los trámites fiscales.

La figura de los proyectos de especial interés fue regulada por la Junta de Gobierno en marzo de 2026 para agilizar las iniciativas con mayor inversión, empleo o impacto urbano.