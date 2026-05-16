Retiradas casi 2,9 toneladas de residuos de las riberas del río Segura en la V edición del 'Reto Río Limpio'

Participantes en la V edición del 'Reto Río Limpio' del Ayuntamiento de Murcia y PreZero - PREZERO

MURCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del 'Reto Río Limpio', organizada por el Ayuntamiento de Murcia y PreZero con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este domingo 17 de mayo, ha concluido con un dato histórico: 2.870 kilos de residuos retirados de las riberas del río Segura, la cifra más baja desde que comenzó esta iniciativa ciudadana.

El balance confirma una evolución "muy positiva" en la concienciación ambiental de los murcianos, han destacado fuentes de la organización.

Frente a los 4.300 kilos recogidos en 2024 y los 3.200 de 2025, la reducción alcanzada este año evidencia un cambio de hábitos cada vez más visible entre la ciudadanía y un mayor respeto por el entorno natural.

En total, cerca de 1.700 voluntarios entre escolares, familias, grupos 'scouts' y jóvenes han participado en esta acción colectiva recorriendo aproximadamente ocho kilómetros de ribera, desde el jardín de las Cuatro Piedras hasta La Fica, con el objetivo de cuidar el río y evitar que los residuos terminen contaminando el ecosistema.

A pesar de la mejora general registrada en esta edición, los fragmentos de plástico y las colillas continuaron siendo los residuos más localizados durante la limpieza, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando campañas de sensibilización y educación ambiental.

En este sentido, la alcaldesa de Murcia en funciones, Rebeca Pérez, ha destacado "el valor de la implicación de los murcianos y el cambio que refleja esta edición, ya que Murcia ha demostrado que cuidar del río Segura ya forma parte de nuestra forma de entender la ciudad".

"El mejor dato no es solo haber retirado menos residuos, sino comprobar que cada vez llegan menos al cauce gracias a la responsabilidad colectiva", ha resaltado.

Asimismo, ha agradecido la participación de los voluntarios. Los participantes han contado durante toda la jornada con kits de limpieza compuestos por guantes, bolsas de separación, gorra, mochila y botella reutilizable, además del apoyo del Ecopunto móvil de PreZero, que ha facilitado la correcta gestión de residuos domésticos y especiales.

La limpieza se ha desarrollado de forma simultánea en ambos márgenes del río Segura mediante un dispositivo formado por más de 40 grupos organizados.

Cada equipo ha estado coordinado por un responsable previamente formado en materia de medio ambiente, reciclaje y organización de equipos, encargado además de registrar y clasificar los residuos recogidos para facilitar posteriormente su tratamiento y reciclaje.

La limpieza también se ha llevado a cabo desde el propio cauce gracias a la colaboración del 'Tío de la Barca' que puso a disposición del evento diez embarcaciones para actuar en las zonas de más difícil acceso.

JORNADA SOCIAL Y LÚDICA

La alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, ha asegurado que "cuando se participa en actividades de voluntariado uno se conciencia más sobre el cuidado del medio ambiente". "Este evento es un ejemplo para todos los ciudadanos, representa el esfuerzo, la colaboración y el compromiso de todos los murcianos para mantener nuestro entorno en perfectas condiciones", ha enfatizado.

A las 13.00 horas han comenzado las actividades infantiles y de concienciación ambiental organizadas en la Plaza de la Cruz Roja y el Jardín Chino, donde cientos de niños y familias han participado en talleres de reutilización, dinámicas educativas y propuestas centradas en la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el director de PreZero en Murcia, José Manuel García Alcaraz, ha puesto en valor el éxito de la convocatoria: "Ver a los ciudadanos pasando de las palabras a los hechos es la mejor recompensa. Estamos muy orgullosos de colaborar en este reto que demuestra que los murcianos sienten su entorno natural como algo propio".

La iniciativa ha contado, además, con la colaboración de Estrella de Levante y Aguas de Murcia, entidades que han participado activamente en el desarrollo de esta edición del'Reto Río Limpio'.