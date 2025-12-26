Retoman la búsqueda de la persona desaparecida en el río Segura sin éxito

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil, Bomberos de Murcia y Policía Local han retomado esta mañana la búsqueda de la persona que cayó este jueves al cauce del río Segura en la pedanía murciana de Santa Cruz, según informó una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, cinco efectivos de la Policía Local con dos vehículos y tres vehículos con 10 efectivos de los Bomberos de Murcia han participado en la búsqueda en el cauce del río, en concreto a la altura del carril Poceros, en la pedanía de Alquerías, sin éxito.

Fuentes de la Benemérita han aclarado a Europa Press que este caso es independiente de una desaparición denunciada ayer y que ya ha sido resuelta.