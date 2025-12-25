Los Reyes Magos aterrizarán el 5 de enero en la Base Aérea de Alcantarilla

Los Reyes Magos aterrizan el 5 de enero en la Base Aérea de Alcantarilla - AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

ALCANTARILLA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Los Reyes Magos aterrizarán el próximo lunes, 5 de enero, en la Base Aérea de Alcantarilla, que abrirá sus puertas para que el público presencie la llegada de Sus Majestades en avión, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Tras este acto, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán a la plaza Adolfo Suárez para recibir las cartas de los niños y, posteriormente, a las 19.00 horas, formarán parte de la cabalgata que partirá de la plaza de España hasta concluir en la calle Término.

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha recibido a los tres vecinos que alojarán en sus hogares a los Reyes Magos, que son el presidente de la Federación de Peñas, Juan Muñoz; el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Salud, Pedro Pellicer, y el jugador del Alcantarilla F.C. Jorge Ugiagbe, respectivamente.

La Base Aérea abrirá sus puertas a las 9.00 para presenciar la llegada del avión, que tiene previsto aterrizar sobre las 9.45 horas.