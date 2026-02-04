'Río de Letras' cuenta este año con Juan del Val, Ana Punset, Nerea Pascual, Juan Gómez Jurado y Jesús Boluda del Toro

La consejera Carmen Conesa, con el alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, el director general de Patrimonio Cultural y el director de la Biblioteca Regional - CARM

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La décimo cuarta edición del ciclo literario 'Río de Letras' se desarrollará entre el 11 de febrero y el 18 de junio con la participación de Juan del Val (11 de febrero), Ana Punset (6 de marzo), Nerea Pascual (15 de abril), Juan Gómez Jurado (5 de mayo) y Jesús Boluda del Toro (18 de junio), y el Teatro Victoria, en el primer caso, y la Fundación Pedro Cano, en el resto, como escenarios.

La presentación del ciclo ha tenido lugar este miércoles en la Biblioteca Regional, de parte de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Conesa ha calificado de "extraordinario y maravilloso que un municipio de menos de 7.000 habitantes cuente con un ciclo literario como 'Río de Letras', por el que van a pasar, y han pasado a lo largo de sus 13 ediciones anteriores, autores de primera fila y máxima actualidad, fruto de la voluntad de hacer de la cultura baluarte de una población que rezuma inspiración y arte a orillas del Segura".

Ha asegurado que 'Río de Letras' es "expresión indeleble de que Blanca es un libro abierto que invita a la lectura, un enclave singular que ofrece una alternativa cultural y formativa al alcance de todos y un foco de atracción para el turismo que busque, junto a un idílico rincón del valle segureño, una actividad propicia para la creatividad y la transmisión de conocimientos, pensamientos y sentimientos".

La consejera ha reiterado el "compromiso" del Gobierno regional con el ciclo literario, que se estrenó en 2010 con nombres como Sánchez Dragó, María Dueñas, Juan Manuel de Prada, Luis Alberto de Cuenca, César Antonio Molina o César Vidal, y ha asegurado que seguirá apoyando las iniciativas "que estén del lado de la cultura y de la difusión de cualquier tipo de lectura, para hacer de ella un hábito saludable".