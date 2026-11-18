Roberto Álamo, ganador de dos Goya, recibirá el Premio FICC55 del Festival de Cine de Cartagena - FESTIVAL DE CINE DE CARTAGENA

CARTAGEMA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El actor Roberto Álamo, ganador de dos Premios Goya y un Premio Max, recibirá el Premio FICC55 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) en reconocimiento a sus tres décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. El intérprete recogerá el galardón en persona durante la gala de clausura del certamen, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Sala A del Auditorio El Batel.

Álamo (Madrid, 1970) ha trabajado a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Daniel Sánchez Arévalo, Rodrigo Sorogoyen y Alejandro Amenábar. Su trayectoria abarca teatro, cine y televisión, con papeles destacados en producciones como 'Urtain', 'La piel que habito', 'La gran familia española', 'Que Dios nos perdone' y 'Antidisturbios', según ha informado la organización del festival.

En teatro, formó parte de la compañía Animalario y protagonizó en 2008 'Urtain', de Juan Cavestany y Andrés Lima, en la que interpretó al boxeador José Manuel Ibar. El montaje obtuvo nueve Premios Max en 2010, entre ellos el de mejor interpretación masculina protagonista para Álamo, que también recibió por este papel el premio de la Unión de Actores al actor revelación, el Ercilla y el Villa de Madrid. Posteriormente, participó en 'Lluvia constante', por la que obtuvo el Fotogramas de Plata al mejor actor de teatro.

En cine, logró el Goya al mejor actor de reparto por 'La gran familia española' (2013), de Daniel Sánchez Arévalo, y el de mejor actor protagonista por 'Que Dios nos perdone' (2016), de Rodrigo Sorogoyen. Por esta última película también recibió el Premio Feroz y el Forqué. Entre sus trabajos cinematográficos figuran asimismo 'Te doy mis ojos', 'La piel que habito', 'Dispongo de barcos', 'Josefina', 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, y 'Días de agosto', estrenada el pasado agosto.

En televisión, interpretó a Juan de Calatrava en 'Águila Roja' y participó en 'Antidisturbios', además de protagonizar 'Las noches de Tefía' y encarnar a Dimas en la saga basada en las novelas de Carmen Mola, integrada por 'La novia gitana', 'La red púrpura' y 'La nena'.

El presidente del FICC, Nacho Ros, ha destacado que Álamo "se hizo actor en el escenario" y ha llevado esa forma de trabajar, "muy física y sin red", a sus papeles en cine y televisión. Ros ha recordado su interpretación en 'Urtain' y su papel del inspector Alfaro en 'Que Dios nos perdone' y ha señalado que el festival reconoce con este premio "una de las trayectorias más sólidas de la interpretación española de las últimas tres décadas".

La gala de clausura del FICC55 incluirá también la entrega de premios de las secciones a concurso y la proyección de 'Sucederá esta noche', de Nanni Moretti. La programación y las entradas pueden consultarse en la web oficial del festival, 'www.ficc.es'.