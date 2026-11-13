Robles (Vox) defiende la desregulación burocrática en la industria para fomentar la creación de empleo

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados en la Región de Murcia, Joaquín Robles, y su equipo en la plaza del Cardenal Belluga - EUROPA PRESS

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados en la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha señalado que el programa de la formación defiende la desregulación burocrática para que la industria "pueda trabajar y haya puestos de empleo".

El candidato de Vox ha explicado, en un contacto con los medios de comunicación tras una visita a una industria agroalimentaria, que la formación apuesta la reindustrialización de España. "En la Región de Murcia tenemos verdaderos problemas por la regulación excesiva", ha señalado Robles, quien ha afirmado que el Gobierno central "está más preocupado por el Ingreso Mínimo Vital y por las subvenciones que por el desarrollo de la industria agroalimentaria".

Robles ha señalado que los españoles "tienen que vivir de su trabajo, les debería dar vergüenza presentar el IMV como un éxito del Gobierno, es una vergüenza que la gente tenga que vivir de pagas, tienen que vivir de su trabajo". "No queremos una Región de Murcia subsidiada, sino que puedan trabajar y no tengan que vivir de ayudas", ha apostillado.

MITIN DE ABASCAL

Asimismo, Robles ha invitado a los murcianos a acudir al mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, que se celebrará este sábado a las 19.30 horas en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. "Que vean cómo somos de verdad y no esa caricatura absurda que ponen en los medios de comunicación, una falsedad interesada de grupos políticos que, como no pueden defender su acción política, se dedican a hacer caricaturas de nosotros", ha concluido.