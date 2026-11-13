Robles afirma que "el voto del sentido común es el voto a VOX"

El candidato de VOX al Congreso por Murcia, Joaquín Robles, encabez la tradicional pegada de carteles - VOX

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX al Congreso por Murcia, Joaquín Robles, ha encabezado la tradicional pegada de carteles junto a numerosos cargos del partido para dar comienzo a la campaña electoral del próximo 29 de noviembre.

VOX ha elegido el Palacio de Justicia de Murcia para destacar que estas elecciones "son una oportunidad para que España vote el sentido común", con tres ideas muy claras: "prioridad nacional, desregulación y remigración".

Robles ha defendido que "el 29 de noviembre España debe votar el sentido común" y ha subrayado que estos tres ejes responden a lo que la mayoría de los españoles ya piensa y que el resto de los partidos ha preferido ignorar durante años.

"Es sentido común defender las fronteras y la soberanía de nuestras fronteras. Es sentido común que los españoles vayan primero en el acceso a ayudas, vivienda, sanidad y educación", ha afirmado.

A renglón seguido, ha defendido la necesidad de "controlar la inmigración, repatriar a quienes entran ilegalmente o delinquen y aplicar un plan de remigración para quienes no contribuyen".

Asimismo, Robles ha reivindicado la bajada de impuestos, la desregulación de la economía, el impulso de la industria y la energía y la seguridad jurídica para quienes quieren tener una vivienda. A ello ha sumado la defensa del campo y el sector primario, una atención sanitaria de calidad en toda España y una educación, cultura y deporte basados en el mérito y la libertad.

En materia de seguridad y justicia, Robles ha abogado porendurecer las penas, reforzar la seguridad y la defensa, apoyar a la familia y la natalidad y asegurar una justicia independiente que acabe con la corrupción. También ha destacado la necesidad de conectar España con mejores infraestructuras y transportes.

"Estas son algunas de las medidas de Vox para el 29 de noviembre. No son promesas vacías: son respuestas concretas a problemas reales", ha señalado, advirtiendo de que los demás partidos han cronificado estos problemas para perpetuarse en una alternancia de poder que está condenando a todos los españoles.

Por último, Robles ha insistido en que "el sentido común no es de izquierdas ni de derechas. Es de los españoles que quieren que su país funcione, que sus hijos tengan futuro y que quienes llegan respeten nuestras leyes y nuestra forma de vida".