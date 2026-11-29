MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Murcia, Joaquín Robles, ha pedido hoy, tras ejercer su derecho a voto, una "movilización masiva" a todos los murcianos.

Robles ha agradecido el trabajo de todos "los que van a velar por el cumplimiento de la ley hoy, en este día electoral, por el buen desarrollo de estos comicios y, desde luego, pues insistir en que tiene que haber una movilización masiva".

"Hoy los murcianos y los españoles nos jugamos mucho y, por tanto, es importante que todo el mundo acuda a las urnas a votar. Entre todos conseguiremos un cambio necesario para este país", ha concluido.