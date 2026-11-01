Robos, violencia de género y delitos sexuales encabezan las condenas de la población reclusa en la Región

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico --que incluyen robos, hurtos, extorsiones, usurpaciones o defraudaciones-- constituyeron el tipo delictivo principal entre la población reclusa en la Región de Murcia en 2025.

En concreto, este tipo de delitos encabezaron las estadísticas el pasado ejercicio con 610 penados, el 36% del total, seguidos por las condenas por violencia de género, con 264 casos (15,6%); contra la libertad e indemnidad sexuales, con 169 (10%), e infracciones contra la salud pública, con 163 (9,6%).

Así se desprende de la Estadística de Población Reclusa publicada esta semana por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) sobre datos del Ministerio del Interior.

Las condenas en los centros penitenciarios de la Región sumaron también 136 reclusos por homicidio en sus distintas formas (8%), 65 por delitos contra la Administración de Justicia (3,8%), 48 por alteraciones del orden público (2,8%), 46 por lesiones (2,7%) y 42 por infracciones contra la seguridad vial (2,5%).

El volumen total de la población privada de libertad en los penales murcianos se situó en 1.696 personas a fecha de 31 de diciembre de 2025, una cifra similar a los 1.693 internos registrados en el ejercicio precedente, con un variación testimonial del 0,18%.

La distribución por situación procesal reflejó que 1.293 personas cumplían condena firme de prisión (76,2%), mientras que 364 permanecían en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio (21,5%) y 39 sumaban causas pendientes como penados con preventivas (2,3%).

Por sexo, la población reclusa albergó a 1.600 hombres (94,3%) y a 96 mujeres (5,7%). Por franjas de edad entre los penados con condena de prisión, el segmento de 41 a 60 años reunió a 568 personas (43,9%), seguido por la franja de 31 a 40 años con 410 internos (31,7%), el grupo de 26 a 30 años con 151 reclusos (11,7%), el colectivo de 21 a 25 años con 86 jóvenes (6,7%), el tramo mayor de 60 años con 68 penados (5,3%) y el grupo de 18 a 20 años con 10 reclusos (0,8%).

En el conjunto nacional, las cárceles españolas cerraron el ejercicio con 62.398 personas privadas de libertad --58.127 hombres (93,2%) y 4.271 mujeres (6,8%)--, de manera que la Región de Murcia asumió la custodia del 2,7% de la población penitenciaria del país.