Ros (Cs) celebra que la candidatura de Guasp y Vázquez ofrece un proyecto "renovado e ilusionante" para la Región

MURCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros, ha celebrado que la candidatura de la que ella forma parte, liderada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, haya obtenido la confianza "mayoritaria e inapelable" de los afiliados en las elecciones primarias de la formación naranja para ofrecer a los ciudadanos "un proyecto renovado, sólido e ilusionante para España y para la Región de Murcia".

"Quiero dar las gracias a todos los afiliados que han participado en estas votaciones en unas primarias que deben servir de ejemplo a los demás partidos", según Ros, quien cree que "han ganado los españoles" gracias a este proceso.

En este sentido, ha felicitado a los compañeros que integraban las otras dos candidaturas, "especialmente a nuestro compañero de la Región de Murcia Marcos Morales, que ha mostrado su arrojo, valentía y ganas de trabajar por este proyecto", ha apostillado.

"Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar para llevar adelante el proyecto que tenemos para la Región de Murcia", segun Ros, quien ha valorado que la Comunidad "necesita un espacio liberal y ese espacio se llama Ciudadanos".

A partir de ahora, ha considerado que "hay un equipo para un proyecto y un proyecto para nuestro país y nuestra Región". "La Región de Murcia nos necesita y no le vamos a fallar", segun Ros.

Ha explicado que el primer objetivo de la candidatura es que "los compañeros que se van a presentar a las próximas elecciones autonómicas y municipales lo hagan con la cabeza muy alta, defendiendo sin complejos las ideas, los valores y las propuestas de este proyecto político de centro liberal, imprescindible en la Región de Murcia".

En este sentido, ha agradecido públicamente a Vázquez y a Guasp "la valentía para dar un paso adelante y liderar la refundación en unos momentos difíciles", y también ha querido agradecerles en el nombre de su compañero Andrés Álvarez y el suyo propio, "su generosidad para contar con dos representantes de la Región de Murcia en el nuevo Comité Nacional de Ciudadanos".

"Andrés Álvarez y yo misma llevaremos las reivindicaciones de nuestra Región a lo más alto del partido, buscaremos que se defiendan criterios exclusivamente técnicos en el trasvase Tajo-Segura, que lleguen las infraestructuras siempre prometidas y nunca ejecutadas y que se recupere el trazado ferroviario a Madrid por Chinchilla", ha remarcado.

Además, ha avanzado que buscaran que la nueva ley de financiación autonómica deje de considerar a la Región "como un territorio de segunda y que nunca el bipartidismo ha corregido". "Lucharemos porque los extremos no condicionen nuestra vida diaria y para que este país y esta Región basen sus políticas en los acuerdos y no en absurdas guerras que no benefician a nadie", ha subrayado.

Ha anunciado que, a partir de la semana que viene, se ira reuniendo en la sede con las juntas directivas de las agrupaciones y los representantes institucionales de todos los municipios de la Región para "preparar e ir presentando a los candidatos del partido para las próximas elecciones municipales".

"Estoy convencida de que a partir del domingo, vamos a conseguir reconectar y reilusionar, no sólo a nuestros afiliados y simpatizantes, sino también a todo los murcianos que esperan volver a creer en este proyecto y que merecen una Región de Murcia moderna y próspera", ha apostillado.