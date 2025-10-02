Ros (PSRM), sobre el modelo de vivienda asequible de la Región: "Es pura propaganda para tapar 30 años de inacción"

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Vivienda del PSRM-PSOE y eurodiputado, Marcos Ros, ha declarado que el anuncio del Gobierno regional sobre la construcción de 25.000 viviendas "es pura propaganda para tapar 30 años de inacción en materia de vivienda", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El PP no es que no haya ayudado en vivienda, es que ha trabajado para dificultar el acceso de la ciudadanía. Ahora anuncian 25.000 viviendas públicas o protegidas en 5 años después de estar 20 años en las que han construido solamente 272", ha subrayado Ros.

El dirigente socialista ha remarcado que "en 30 años de gobiernos del PP, la vivienda protegida ha pasado de representar el 50% de lo que se construía en 1995 a apenas un 1% en la actualidad. Han liquidado la política de vivienda pública en la Región de Murcia y ahora pretenden que creamos que se lo toman en serio".

Ros ha criticado que "el PP lanza cifras, pero no especifica cuántas de esas viviendas serán públicas ni a qué precio. Así no se soluciona la vida de los jóvenes. No se trata de construir por construir, sino de levantar viviendas que la gente pueda pagar. No ampliar el negocio a los especuladores".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Fernando López Miras que "siga incumpliendo la Ley Estatal de Vivienda, una normativa que permite bajar de forma inmediata los precios de alquiler en las zonas tensionadas. No lo hacen porque no quieren poner límites a los rentistas. Esa es la prueba más clara de que no están del lado de la ciudadanía, sino de quienes especulan con un derecho básico".

"No es un plan de vivienda, es un plan de propaganda. La credibilidad del PP es la misma que el número de viviendas públicas que han construido en los últimos cinco años: cero. La Región de Murcia necesita políticas reales, no anuncios y actos del presidente que menos ha hecho por su generación", ha añadido.

"El PSRM-PSOE con su secretario general, Francisco Lucas, seguirá trabajando en la aplicación de las medidas diseñadas por el Gobierno progresista de España para garantizar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia", ha concluido Ros.