Rozalén y Antonio Ballester Les Ventes serán nombrados hijos adoptivos de Murcia en 2026

MURCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia otorgará en 2026 el título de hijos adoptivos de la ciudad al artista Antonio Ballester Les Ventes y a la cantautora María de los Ángeles Rozalén, tras la aprobación del inicio de los correspondientes expedientes en el Pleno celebrado este jueves, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el Consistorio destaca de Ballester Les Ventes, fallecido en 2024, su vinculación personal y profesional con Murcia y su destacada aportación a la vida cultural y labor formativa y creativa, reconocida a nivel nacional e internacional.

De Rozalén, cuya carrera comenzó en Murcia durante su etapa universitaria, subraya su estrecho vínculo con la ciudad, a la que cita como escenario decisivo en su trayectoria musical, así como la proyección nacional e internacional de la artista albaceteña.

Así lo ha aprobado la sesión plenaria tras respaldar una moción conjunta de PP, PSOE y Vox sobre la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad correspondientes a 2026, que tienen como objetivo distinguir a quienes, por su trayectoria y servicio, han alcanzado una consideración pública indiscutible y han prestado a la ciudad una labor ejemplar.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha intervenido durante la sesión plenaria para agradecer expresamente el alto sentido institucional de cada uno de los miembros de la Corporación municipal.

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA

En el mismo marco, el Pleno ha aprobado conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a ASTRAPACE, que conmemora 45 años de trabajo en la atención a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y otras patologías afines.

El Ayuntamiento ha señalado que la asociación ha desarrollado, desde sus orígenes, un modelo de atención integral y multidisciplinar que ha permitido mejorar la calidad de vida de cientos de familias murcianas.

Su capacidad para impulsar programas pioneros, defender los derechos de las personas con discapacidad y construir una sociedad más inclusiva convierte este reconocimiento en "un gesto plenamente justificado".

Asimismo, se iniciará el expediente para otorgar la Medalla de Oro al Bando de la Huerta con motivo de su 175 aniversario. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, constituye uno de los pilares identitarios de Murcia, al preservar y difundir la tradición huertana, su folclore, sus costumbres y su gastronomía.

Su capacidad para reunir a miles de personas cada año, dinamizar la actividad cultural y proyectar la imagen de Murcia a nivel nacional e internacional refuerza la relevancia de este reconocimiento.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Murcia ha propuesto conceder la Medalla de Oro al UCAM Murcia Club de Baloncesto, que celebra su 40 aniversario consolidado como uno de los principales embajadores deportivos de la ciudad.

Su presencia en la Liga Endesa y en competiciones europeas, unida a su firme apuesta por la cantera, la formación en valores y el fomento del deporte base, lo convierten en "un referente social y deportivo imprescindible para generaciones de murcianos".

También se iniciará el expediente para la Medalla de Oro a Proyecto Hombre, entidad que durante 30 años ha desarrollado una labor fundamental en la prevención y tratamiento de adicciones.

Su atención integral a personas y familias, su metodología terapéutica reconocida internacionalmente y su contribución a la cohesión social del municipio justifican una distinción que reconoce "su impacto transformador en la vida de miles de murcianos".

De igual manera, se otorgará la Medalla de Oro a la Asociación Pupaclown, cuya labor en la humanización de la atención sanitaria infantil ha marcado "un antes y un después" en los hospitales de la ciudad.

Su intervención profesional, basada en el humor, la creatividad y el acompañamiento emocional, ha reducido el temor y la ansiedad de niños hospitalizados, al tiempo que ha promovido la inclusión y la cultura accesible desde su centro escénico.

En el ámbito cultural y tradicional, se iniciará el expediente para la Medalla de Oro al Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de los Peligros', que cumple 50 años preservando y difundiendo el folclore y las tradiciones de Murcia.

Su contribución a través de actuaciones, publicaciones, formación artística, talleres y participación en festivales dentro y fuera de España convierte su trayectoria en "un símbolo vivo de la identidad murciana".