Rubén Blades clausura este sábado La Mar de Músicas con las entradas agotadas

Rubén Blades clausura este sábado la 31 edición de La Mar de Músicas con las entradas agotadas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La programación de clausura incluye también las actuaciones de María Marín, Virginie Dembélé y una sesión DJ de Carlangas

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El festival internacional La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, pondrá este sábado el broche a su trigésima primera edición con una jornada que reunirá flamenco, músicas africanas y artistas de la escena internacional, encabezada por el concierto de Rubén Blades, para el que ya se han agotado las entradas.

La programación arrancará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con la actuación de la cantaora, guitarrista y compositora María Marín.

Posteriormente, a las 20.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto de la cantante maliense Virginie Dembélé, según informaron fuentes municipales.

La jornada continuará a las 21.30 horas en el patio del Antiguo CIM con la actuación de La Niña, nombre artístico de la cantautora italiana Carola Moccia, que recogerá el Premio Paco Martín de las Músicas Globales 2026, un reconocimiento que concede el festival a artistas emergentes con proyección internacional.

El gran concierto de clausura tendrá lugar en el Auditorio Parque Torres y correrá a cargo de Rubén Blades, quien regresará al festival acompañado por la Roberto Delgado Big Band para interpretar algunos de los temas más representativos de su trayectoria. El artista panameño, que recibió el premio del certamen en 2023, ha anunciado además que esta gira podría ser la última que realice por España.

Tras la actuación de Blades, el Castillo Árabe acogerá uno de los últimos conciertos de La Sra. Tomasa, formación que ha anunciado su retirada de los escenarios este año tras más de una década de trayectoria, mientras que la clausura definitiva del festival correrá a cargo de una sesión DJ de Carlangas.

La trigésima primera edición de La Mar de Músicas concluirá así tras varias semanas de programación dedicadas a las músicas del mundo, con actuaciones de artistas nacionales e internacionales en distintos espacios de Cartagena.