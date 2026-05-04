Ruiz Jódar (PP): "El PP responde con una ley protege y recoge las demandas de los sanitarios"

La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar - PP

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar ha afirmado este lunes que "frente a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante las agresiones a los profesionales sanitarios, el Partido Popular responde en la Región con una ley que les protege y recoge sus demandas". Ruiz Jodar ha hecho estas declaraciones tras la Comisión de Sanidad y Política Social donde han comparecido UGT, CCOO y el Colegio Oficial de Médicos de la Región para abordar la Proposición de Ley del PP sobre infracciones y sanciones por violencia ejercida contra el personal de la Sanidad.

La parlamentaria autonómica ha remarcado que "no estamos ante hechos que sean exclusivos de la Región de Murcia, sino que ocurren en todo el territorio nacional: de hecho, el año pasado en España se alcanzó una cifra récord en agresiones, superando las 18.500". "Sin embargo, el Gobierno de España ha rechazado todas las iniciativas parlamentarias del PP para proteger a los sanitarios frente a las agresiones y, al igual que durante la pandemia, y como ante la falta de profesionales médicos y la infrafinanciación que sufre nuestro sistema sanitario, se queda de brazos cruzados", ha reprochado, según han informado fuentes del partido.

"Frente a ello, nuestra Proposición de Ley sí da respuesta a la que es una las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios y podrá poner fin a la impunidad de la violencia que vienen sufriendo", ha incidido.

Ruiz Jódar ha explicado que el texto "establece un régimen sancionador claro y contundente que ofrecerá una protección al personal sanitario como autoridad y permitirá actuar con rapidez frente a cualquier agresión, ya sea física o verbal". En este sentido, "será una herramienta para dar respuesta a algunos tipos de agresión, especialmente las verbales, que no tenían ninguna consecuencia".

Además, ha apuntado que "incluye además medidas accesorias como el cambio de médico o de centro sanitario para el agresor y, asimismo, permitirá actuar de forma más ágil que la vía penal".

Al hilo, la diputada regional ha anunciado que, "a petición de los mismos profesionales sanitarios, el Partido Popular va a incorporar una enmienda para que la Administración pueda iniciar de oficio los procedimientos sancionadores, con el fin de evitarle al personal agredido la carga de la denuncia".

Ruiz Jódar ha señalado que el Gobierno regional "ya ha tomado medidas para proteger a los profesionales sanitarios". Por ejemplo, "el II plan de prevención y atención frente a agresiones, que incluye protocolos de actuación, registro y seguimiento de agresiones, evaluación continua del riesgo en centros sanitarios y apoyo a las víctimas".

La parlamentaria también ha mencionado otras medidas como la incorporación de cámaras de vigilancia, sistema de alerta inmediata, o la implementación de botones antipánico. También ha hecho referencia a la formación y la prevención entre nuestros profesionales, y se da asistencia jurídica a los profesionales agredidos y apoyo psicológico.

"Por tanto, la consejería de Salud ya ha actuado en defensa de nuestros profesionales sanitarios, pero debemos dotarnos de más herramientas para seguir adoptando medidas de protección eficaz", ha subrayado.

"Esta ley es una propuesta del Partido Popular, pero está abierta a cuantas consideraciones y propuestas se hagan para enriquecerla; especialmente, desde nuestros profesionales sanitarios, ya que pretendemos proporcionarles un instrumento para garantizar su protección", ha concluido.