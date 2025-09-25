Ruiz (PSOE): "Los murcianos pagarán 50 millones de euros más en impuestos en 2026, tras las subidas históricas del PP"

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha advertido este jueves de que, "pese a los anuncios reiterados del PP sobre la congelación de impuestos, la única realidad es que los vecinos y vecinas de Murcia pagarán el próximo año 50 millones de euros más que en 2023".

Ruiz ha señalado que este incremento se debe a las subidas aplicadas en 2024 y 2025 por el Gobierno de Ballesta, "las más altas de la historia reciente del municipio", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El PP se jacta de congelar impuestos, pero lo cierto es que en dos años se han incrementado un 10%", ha dicho el portavoz socialista, que ha reprochado al equipo de Gobierno del PP "su falta de transparencia y mala gestión".

Según ha advertido, "en lugar de administrar bien los recursos y ejecutar inversiones necesarias, se han limitado a pedir préstamos y a vender patrimonio público, mientras los murcianos pagan más por menos".

Ruiz también ha calificado de "engañosos" los anuncios sobre la eliminación de tasas como la de sonometría o la de inscripción de parejas de hecho. "El PP presume de suprimir la tasa de sonometría cuando en realidad llevaba años sin aplicarse, y lo mismo ocurre con la de parejas de hecho, que dejó de ser competencia municipal y pasó a la Comunidad", ha remarcado.

En materia de bonificaciones fiscales, el dirigente del PSOE ha reprochado al PP que "siga ignorando las demandas de las familias monoparentales y monomarentales". En este sentido, ha precisado que "alardean de mantener las bonificaciones a las familias numerosas, como si fuera un logro reciente, cuando existen desde hace lustros; mientras siguen negando ese mismo derecho a muchos hogares que también lo necesitan".

Para finalizar, Ruiz ha acusado al Gobierno local de usar la política fiscal con fines electoralistas. "También presumen de inversiones que no ejecutan, especialmente en pedanías, pero siguen hipotecando el futuro de Murcia con más deuda e impuestos. Esto no es gestión, es pura campaña electoral", ha apostillado.