La Ruta de las Fortalezas de Cartagena abre este jueves el plazo de preinscripciones

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La décimo quinta edición de la Ruta de las Fortalezas, una prueba deportiva de resistencia organizada por la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster', con el apoyo de la Armada y el Ayuntamiento de Cartagena, abrirá este jueves el plazo de preinscripciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, han presentado una nueva edición de este evento que se celebrará el próximo 18 de abril con la participación de 6.000 corredores de todas las edades y que se podrá seguir en directo.

"Cartagena no se entiende sin la Armada, que cada vez está más presente en el día a día de la ciudad. No solo en la defensa de nuestro país, sino también en la vanguardia, la innovación, y en todo el proceso de industria de construcción de los nuevos submarinos, en la musealización en los túneles de los submarinos con el 'Tonina'. Y también está muy presente en la actividad cultural y la actividad deportiva de Cartagena, con eventos como la Ruta de las Fortalezas", ha indicado la alcaldesa.

La carrera reina tiene una longitud de 53 kilómetros y 5.000 dorsales disponibles. También hay una opción más corta, de 17 kilómetros, con 400 dorsales, que tiene además una modalidad para adolescentes de 17 kilómetros.

La prueba infantil, de 6 a 14 años, tiene 400 dorsales y dos distancias, de 1 y 2 millas, aproximadamente. Además, es la única que se celebra el día antes de la gran carrera, el 17 de abril.

Ha aumentado ligeramente el número de dorsales disponibles con el fin de "unir lazos entre Cartagena y la Armada, porque no hay mejor forma de devolver el cariño de los cartageneros que recibimos los militares con un evento que trasciende más allá de España, como es la Ruta de las Fortalezas", ha apuntado el almirante.

MÁS DE 600.000 EUROS PARA AYUDAS BENÉFICAS

Ambas autoridades han destacado que la Ruta de las Fortalezas de Cartagena se ha consolidado, a lo largo de sus catorce ediciones anteriores, como una de las pruebas deportivas más singulares del panorama nacional, combinando exigencia física y mental, puesta en valor del patrimonio histórico-cultural cartagenero, promoción de los valores militares y la cultura de Defensa, y compromiso con la solidaridad e inclusión social.

Todo lo recaudado a través de las inscripciones de los participantes se destina a organizaciones, asociaciones y entidades benéficas. Lleva ya más de 600.000 euros recaudados desde su origen en 2010.

La edición de 2026 incorpora mejoras organizativas y logísticas, manteniendo un amplio dispositivo de seguridad, asistencia sanitaria y voluntariado civil y militar, garantizando el correcto desarrollo de una prueba que ya forma parte de la identidad deportiva y social de la ciudad de Cartagena, apoyando el proyecto del Ayuntamiento de 'Cartagena Destino Deportivo'.

Desde esta edición, la Ruta de las Fortalezas forma también parte de la primera liga de carreras de montaña que organiza el Ayuntamiento, la 'Carthago Mountain League'.

RECORRIDO Y DORSALES

El recorrido de este año de la Prueba General es de 53 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.631 metros, discurre por carreteras, pistas y senderos, atravesando fortalezas, baterías defensivas y enclaves históricos que forman parte del antiguo sistema defensivo de Cartagena: Puerto de Cartagena, Batería de San Leandro, Batería de San Isidoro y Santa Florentina, Fuerte de Santa Ana, Trincabotijas, Castillo de San Julián, Subida al Calvario, Sierra Gorda, Cerro de Despeñaperros, Muralla del Mar, Castillo de la Concepción, Parque Arqueológico del Molinete, Fuerte de Fajardo, Batería de La Podadera, Castillo de Galeras, Castillo de la Atalaya, Sierra de Pelayo y final en Escuela de Infantería.

El mapa de la prueba general se puede consultar en 'https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prueba-general-xv-ed...'.

El plazo de preinscripción estará abierto del 15 al 29 de enero, inclusive. El 30 de enero se hará el sorteo para designar a los participantes de la carrera debido a la alta demanda.