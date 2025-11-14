La Ruta de la Tapa de la Tapa de San Javier arranca este viernes con 25 establecimientos participantes

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Javier, Isabel Madrid, presenta una nueva edición de la Rata de la Tapa - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Javier, Isabel Madrid, ha presentado una nueva edición de la Rata de la Tapa, "el evento gastronómico más esperado del municipio", que se celebra desde este viernes, 14 de noviembre, hasta el 7 de diciembre, con la participación de 25 establecimientos y un precio único de 4 euros por tapa y bebida.

Las consultas de los establecimientos participantes, la descripción de la tapa, con imágenes incluidas, los horarios en las que se sirven y la ubicación se pueden consultar de manera sencilla a través de la aplicación 'San Javier Activa', en la pestaña 'Info Tapa', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Sin salir de la aplicación, en la pestaña de fidelización también se podrá escanear el código 'QR' de cada establecimiento para entrar en un sorteo final y votar por las tapas favoritas. Además, este año se suma un concurso de fotos de las tapas de la ruta que se colgarán en la aplicación.

La Ruta de la Tapa incluye premios para las tapas ganadoras, otros tres premios entre todos los participantes que envíen el 'QR' de cada tapa que prueben y para la mejor foto.

La oferta de tapas es amplia y variada y aunque predomina lo salado, también hay dulce y hasta cócteles. Así, el público puede encontrar, entre otros, parmentier de trufa sedosa con carrilada melosa al vino Monastrellissimo, de Vinissimo; un brioche con patatitas paja maceradas, salsa yogur con virutas de magret de pato confitadas, salsa de queso cheddar y ensalada de frescos, de La Grajuela, un crujiente de torrezo con salsa Mort Subite, de Valhalla Restobar o un brioche de carrilera ibérica confitada, con mayonesa de cilantro y salsa Chipotle, crujiente de pistachos y piñones tostados y confitura de frutos rojos, de Isabella's Foodshion.

También hay opciones más sencillas como mini hamburguesas o mini pizzas o el 'Pork Hub' con carne desmechada de Txio Revuelo.