La Sala Ámbito Cultural de Murcia acoge el próximo miércoles el encuentro 'Mujeres que cuentan'

Cartel de la mesa redonda 'Mujeres que cuentan' - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Ámbito Cultural de Murcia acogerá el próximo miécoles, 11 de marzo, a las 19.30 horas, la mesa redonda 'Mujeres que cuentan', una iniciativa organizada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en colaboración con la Sede Permante de la Universidad Internacional Menendez Pelayo en Cartagena (UIMPCT).

Este encuentro se celebra con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 'Mujeres que cuentan', moderado por la periodista y escritora Lola Gracia, propone una conversación pública entre mujeres referentes en distintos ámbitos -cultura, ciencia, artesanía y comunicación digital- con el objetivo de visibilizar trayectorias femeninas diversas y fomentar el empoderamiento, el diálogo comunitario y la reflexión sobre los roles contemporáneos.

Las protagonistas serán la librera Lola Consuegra, la investigadora del IMIB, Maria Ángeles Núñez Sánchez, la influencer Marián Sánchez de 'Acho esto es gratis' y la diseñadora de joyas y artesana, Carmen Quijada. Esta jornada enlaza con la tradición oral femenina y sitúa a cada protagonista en el centro la narrativa en primera persona: experiencias vitales y profesionales compartidas como herramienta de transformación social.

PARTICIPANTES

Lola Consuegra es fundadora de la librería y espacio cultural 'El Faro de Lola', ubicada en el barrio de Santa Eulalia, y se ha consolidado como una de las jóvenes referentes del emprendimiento cultural en la ciudad. Su proyecto, centrado en la promoción de la lectura y el pensamiento crítico, ha sido reconocido con el premio +Woman 2025 al Talento y Emprendimiento. Consuegra aporta a la mesa la mirada del emprendimiento cultural femenino y el papel de las librerías independientes como motores de dinamización social.

Maria Ángeles Núñez Sánchez es investigadora principal en el grupo de Obesidad, Diabetes y Metabolismo del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), dentro del programa Miguel Servet. Con formación en Bioquímica, Biotecnología y Biomedicina, su trayectoria científica ha sido reconocida con el contrato Marie Curie de la Comisión Europea y la beca 'Stop Fuga de Cerebros" de Roche Farma España. Su presencia representa la excelencia investigadora femenina y la necesidad de visibilizar referentes científicos para futuras generaciones.

Marián Sánchez es creadora de contenido digital y responsable del canal 'Acho es gratis', y cuenta con una amplia comunidad en redes sociales donde comparte recomendaciones tecnológicas y contenidos accesibles. Representa el nuevo liderazgo femenino en el ámbito digital, donde la comunicación, la cultura popular y la tecnología se entrelazan con gran impacto social, especialmente entre generaciones jóvenes.

Por su parte, Carmen Quijada es diseñadora y creadora de 'Carmen Quijada Creaciones Artesanales'. Desarrolla joyería artística y personalizada en Murcia, combinando creatividad y técnicas tradicionales.

Además de su producción, imparte talleres formativos, impulsando la artesanía como práctica profesional y espacio de expresión femenina. Su intervención subraya la importancia de preservar y renovar oficios creativos desde una perspectiva contemporánea.

La moderadora, Lola Gracia, es periodista, escritora y gestora cultural con más de dos décadas de trayectoria en prensa escrita, radio y televisión. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con máster en Sexología (UHN)y en Comunicación y Política Internacional por la Universidad de Puerto Rico, así como estudios avanzados en Biblioteconomía y Documentación (UMU). Aporta a la mesa su experiencia en la conducción de diálogos públicos y su compromiso con la visibilización del talento femenino.

'Mujeres que cuentan' se fundamenta en cuatro ejes principales: visibilización de modelos femeninos diversos, demostrando que las mujeres construyen y transforman realidades desde múltiples ámbitos; fomento del diálogo interdisciplinar, conectando cultura, ciencia, creatividad y comunicación digital; impulso al empoderamiento comunitario, ofreciendo referentes inspiradores para jóvenes y mujeres; y contribución al tejido social y cultural murciano, al reunir a agentes activos del ecosistema local.

Más allá de la conmemoración del 8M, la mesa redonda se plantea como una plataforma estable de reconocimiento al liderazgo, la innovación y la creatividad femenina, configurando un relato colectivo plural que fortalece los valores de igualdad y cohesión social.