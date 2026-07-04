Sale a información pública del Plan Recircula Horizonte 2035

Planta de reciclaje de Ulea - CARM

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Recircula Horizonte 2035 alcanza hoy un nuevo hito con la publicación del anuncio de su salida a información pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El documento, que transforma el modelo regional de prevención y gestión de residuos, priorizando su reducción, reutilización, recogida separada, reciclaje y valorización, así como la disminución progresiva del vertido, y la mejora de la trazabilidad y control, será sometido en los próximos 45 días al trámite de información pública junto a su Estudio Ambiental Estratégico.

El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, ha explicado que, de forma simultánea, "se solicitarán los informes sectoriales preceptivos y se consultará a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas identificadas durante la fase previa de evaluación ambiental, con el objetivo de mejorar con sus aportaciones el documento del plan".

Mata ha recordado que el plan "prevé una inversión pública y privada de más de 330 millones de euros en la próxima década, con especial atención al apoyo a los ayuntamientos para una gestión y reciclaje más eficiente de residuos municipales en los próximos diez años.

"El reto es considerar los residuos, no como un problema, sino como un recurso y una solución", ha afirmado el director general. Los próximos pasos pasan por el análisis de las alegaciones y su incorporación, si corresponde, en el Plan y su Estudio Ambiental Estratégico.

"A partir de ahí, la Consejería, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, efectuará el análisis técnico e incorporará la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) a la propuesta final, tras lo cual pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación", ha indicado.

Desde 2024, el Gobierno regional ha movilizado 21,6 millones de euros para el desarrollo de los ocho programas que componen el plan. Estas grandes líneas de actuación incluyen la prevención y minimización de residuos, la adaptación del sistema de contenerización, recogida y transporte, la adaptación e implantación de nuevos procesos de tratamiento, la reducción de impactos en las plantas ya existentes y programas de comunicación, concienciación y desarrollo de I+D+i.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL PLAN INDUSTRIAL

El director general destacó que Recircula "se alinea y tiene una conexión directa y expresa con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que incluye la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos generados por la industria".

El Plan Recircula se integra así en la política regional destinada a mejorar la eficiencia en el uso de materias primas, fomentar el aprovechamiento de subproductos y residuos como materias primas secundarias, promover la simbiosis industrial y apoyar el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la valorización de residuos.