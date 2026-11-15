Sale a licitación por más de un millón de euros la mejora del camino de la Capellanía en Yecla

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de acondicionamiento y mejora del camino rural de la Capellanía, en el término municipal de Yecla, han salido a licitación con un presupuesto base de 1.035.502, IVA incluido. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca publicó la documentación de la contratación el pasado 4 de noviembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, explicó que "el proyecto del camino de la Capellanía se centra en trabajos de pavimento y asfaltado. La actuación permitirá mejorar la superficie por la que circulan los vehículos y las condiciones de paso en este camino rural de Yecla".

El contrato incluye trabajos de pavimentación y asfaltado y establece un plazo de ejecución de dos meses. La actuación contará con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación. La oferta económica tendrá un peso del 60 por ciento en la valoración, mientras que la memoria técnica representará el 40 por ciento restante.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta las 23.59 horas del 30 de noviembre. En esta plataforma están disponibles el pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas, que recogen las condiciones de las obras y los requisitos para participar en el procedimiento.