Sale a licitación la mejora del camino rural Valdepino de Cehegín

Estado actual del camino rural de Valdepino, en Cehegín, cuyas obras de mejora han salido a licitación - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento y mejora del camino rural de Valdepino, en el término municipal de Cehegín, con un presupuesto base de cerca de 635.000 euros.

La actuación permitirá mejorar esta vía rural del municipio. El contrato establece un plazo de ejecución de tres meses para los trabajos. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las propuestas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para seleccionar la empresa adjudicataria se valorarán tanto la oferta económica como la calidad de la propuesta técnica. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, señaló que "la licitación del camino de Valdepino permitirá dar respuesta a una necesidad del entorno rural de Cehegín" y destacó que "que es necesaria para continuar la labor agrícola".

Buendía afirmó que "para un agricultor, el camino hasta su explotación es parte de su trabajo. Por él tiene que entrar la maquinaria y salir la cosecha, por eso mantener estas vías en buenas condiciones es útil para que puedan desempeñar esta labor". Las obras de acondicionamiento y mejora del camino de Valdepino cuentan con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).