Sale a licitación las obras de mejora de la carretera que conecta Fortuna con sus pedanías altas

Panel de la obra que sale a licitación para mejorar la carretera RM-A17 en Fortuna - CARM

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación las obras de ensanche y mejora de la carretera que conecta el núcleo urbano con las pedanías altas y con la sierra de La Pila, la RM-A17, en el término municipal de Fortuna.

La licitación tiene un presupuesto base de 2.743.909 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de junio.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó "el importante esfuerzo económico del Gobierno regional para renovar esta vía utilizada por cerca de 640.000 usuarios al año y por los transportistas de productos agrarios". "Esta actuación responde al compromiso del Ejecutivo regional con la mejora continua de la red viaria, especialmente en aquellos ejes que vertebran el territorio y son fundamentales para la actividad económica local", subrayó.

La actuación en esta carretera, que constituye un eje estratégico del municipio, se desarrollará en un tramo de casi tres kilómetros de longitud y permitirá ampliar la plataforma, mejorar el trazado y adecuar las condiciones de circulación, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ofrecer una conducción más cómoda.

García Montoro indicó que "con esta intervención no solo aumentamos la seguridad, sino que facilitamos la movilidad diaria de los vecinos y apoyamos al sector agrario, que depende de estas infraestructuras para el transporte de sus productos".

Actualmente la carretera presenta tramos con anchuras inferiores a cinco metros y un firme deteriorado. El proyecto contempla la ampliación de la plataforma hasta los 11 metros, con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. Asimismo, se mejorarán los radios de curvatura y se suavizarán los tramos más complejos para adecuarlos a una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora.

También se optimizarán las intersecciones para facilitar el acceso a pedanías y viviendas diseminadas, reducir puntos conflictivos y mejorar la funcionalidad global de la vía. La actuación incluye además la mejora del drenaje, la renovación del firme y la incorporación de nueva señalización, balizamiento y elementos de defensa.

MÁS DE 1,5 MILLONES INVERTIDOS EN FORTUNA

En el último año el Gobierno regional ha destinado más de 1,5 millones de euros a la mejora de la red viaria en Fortuna. En concreto, se ha impulsado la construcción de tres glorietas en cada uno de los accesos al municipio.

En la actualidad se está ejecutando la construcción de una glorieta en la carretera que conecta Fortuna con la autovía A-30, y con el municipio de Archena a través de las pedanías molinenses de El Fenazar y Campotéjar, la denominada RM-411, para reforzar la seguridad vial, con una inversión regional de 522.993 euros.

A la construcción de esta nueva rotonda se suma la ejecutada en Los Periquitos, con una inversión regional de 563.496 euros y la glorieta de la intersección de la RM-A7 con el camino vecinal que da acceso al campo de fútbol municipal y a varias viviendas, con un importe de 354.495 euros, así como otras obras para reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio con una inversión de 144.604 euros.