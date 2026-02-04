Sale a licitación el proyecto de restauración integral de la chimenea industrial de Algezares, en Murcia

Chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, en la pedanía de Algezares - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha sacado a licitación el proyecto de restauración y puesta en valor de la chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, en la pedanía de Algezares, incluida en el inventario municipal de bienes y protegida con el máximo nivel patrimonial, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha señalado que esta actuación se enmarca en la estrategia de ciudad impulsada por el alcalde, José Ballesta, y se centra en la recuperación y conservación del patrimonio histórico, cultural e industrial como "parte esencial" de la identidad de Murcia.

El proyecto, cuyas obras tienen un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y un presupuesto de 31.111,52 euros, contempla una actuación exhaustiva tanto en la parte superior, como en la base de la chimenea, que fue construida en 1946.

En concreto, en la corona se llevarán a cabo labores de sellado y cosido de grietas mediante morteros de cal de altas prestaciones, varillas de fibra de vidrio y grapas de acero inoxidable, reforzando la estabilidad del conjunto.

Asimismo, se reparará la boquilla, se retirarán morteros de cemento incompatibles, se colocarán anillos de coronación y una cubierta protectora de acero galvanizado, y se aplicarán tratamientos hidrófugos transpirables para proteger el ladrillo frente a la humedad.

Los trabajos incluyen también la limpieza manual de los ladrillos afectados por líquenes y mohos, la reposición de piezas deterioradas con ladrillo artesanal similar al original y el rejuntado con morteros tradicionales de cal, respetando el sistema constructivo histórico.

Para la ejecución de estas tareas en altura se empleará un brazo articulado de 40 metros que garantice la seguridad y precisión de la intervención.

En la base de la chimenea se actuará sobre patologías relacionadas con humedades, eflorescencias y juntas degradadas, así como sobre elementos impropios y grafitis que distorsionan la lectura histórica del bien, incluyendo la retirada de una puerta metálica ajena al diseño original, con el fin de recuperar la coherencia estética y constructiva del conjunto.

UN TESTIMONIO DEL PASADO INDUSTRIAL MURCIANO

La chimenea fue construida por José Riquelme Almagro y Diego López López como parte de la antigua fábrica de Licores Barceló, una de las industrias más relevantes de Algezares durante la primera mitad del siglo XX y un referente del sector en la Región, junto a las Destilerías Bernal de El Palmar.

Desde estas instalaciones se elaboraban productos emblemáticos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo, ilustre hijo de la pedanía, o el conocido 'Anisete Algezareña', cuya etiqueta reproducía la imagen tradicional de la mujer huertana.

Con cerca de 30 metros de altura, fuste troncocónico circular y fábrica de ladrillo macizo artesanal, la chimenea constituye un valioso vestigio de la arquitectura industrial tradicional y de la memoria productiva de la huerta de Murcia.