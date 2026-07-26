Salen a licitación las primeras actuaciones del RE-CREA en San Antón, Barrio Peral y Los Barreros por 3,5 millones

Archivo - Salen a licitación las primeras actuaciones del RE-CREA en San Antón, Barrio Peral y Los Barreros por más de 3,5 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado la licitación de las tres primeras actuaciones del proyecto RE-CREA incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI EDIL), que movilizarán una inversión superior a los 3,5 millones de euros en San Antón, Barrio Peral y Los Barreros.

Los proyectos permitirán crear un nuevo Hotel de Asociaciones Sociosanitarias en el antiguo centro de salud de San Antón, completar el gran eje saludable y sostenible de la Vía Verde en Barrio Peral y transformar el parque Escipión, en Los Barreros, en un refugio climático adaptado a los efectos del cambio climático, han informado fuentes municipales.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que "con la licitación de estas primeras actuaciones damos un paso decisivo para hacer realidad el proyecto RE-CREA". "Hablamos de más de tres millones y medio de euros de inversión que van a transformar espacios públicos y equipamientos en nuestros barrios, mejorando la calidad de vida de los vecinos", ha señalado.

Arroyo ha subrayado que RE-CREA "es el ejemplo de cómo se debe trabajar con un proyecto de ciudad que conecta barrios y personas, algo que desde la Unión Europea se valora de forma extraordinaria y que nos ha permitido captar fondos europeos para seguir transformando Cartagena".

SAN ANTÓN

La actuación de mayor inversión corresponde a la rehabilitación integral del antiguo centro de salud de San Antón, un edificio municipal de 971 metros cuadrados que se transformará en un Hotel de Asociaciones Sociosanitarias y centro de día especializado para terapias, talleres y actividades de atención social y sanitaria.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.999.831 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Las nuevas instalaciones permitirán disponer de espacios modernos y accesibles para asociaciones y colectivos sociosanitarios, reforzando la red municipal de atención comunitaria y apoyo a personas mayores, dependientes y pacientes con distintas patologías.

El nuevo equipamiento permitirá que cada entidad disponga de espacios propios para desarrollar sus programas y, al mismo tiempo, comparta recursos y zonas comunes, favoreciendo la colaboración entre asociaciones que trabajan con colectivos diferentes, pero con necesidades sociales similares. Entre las entidades que desarrollarán su actividad en estas instalaciones se encuentran AFAL Cartagena, la Asociación de Parkinson y la Asociación TP.

La intervención permitirá además recuperar un edificio público en desuso para ponerlo al servicio de las personas y de las entidades que desarrollan una labor esencial de acompañamiento, atención y apoyo social en el municipio.

El Ayuntamiento también ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de la Vía Verde entre la avenida Víctor Beltrí y la calle Grecia con un presupuesto de 760.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación permitirá recuperar el eje de la Vía Verde en la zona este para convertirlo en el gran corredor saludable, cultural y generador de oportunidades, dando continuidad a las conexiones con las viviendas, los centros educativos y la zona comercial del entorno.

Las obras incluyen la ejecución de un nuevo pavimento de hormigón, la revegetación con especies autóctonas, la renovación del alumbrado público y la instalación de nuevo mobiliario urbano, integrando definitivamente este tramo pendiente dentro del corredor verde urbano.

La tercera actuación corresponde a la transformación del parque Escipión, en Los Barreros, con un presupuesto de 769.325,45 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto forma parte de "El Oasis Verde", una iniciativa inspirada en los principios de la Nueva Bauhaus Europea que integra sostenibilidad, inclusión y belleza para la regeneración de los espacios urbanos.

Estas tres actuaciones constituyen el primer gran impulso del Plan de Actuación Integrado RE-CREA, dotado con cerca de 14,8 millones de euros para desarrollar nueve proyectos de regeneración urbana, ambiental y social en distintos barrios del municipio.

Su objetivo es modernizar espacios públicos, mejorar equipamientos y avanzar en la transformación urbana y social de Cartagena conectando barrios, personas y oportunidades.