El Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Cartagena ofrecerá 150 actividades

Presentación del Salón del Manga y la Cultura Japonesa - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrará el XII Salón del Manga y la Cultura Japonesa 'Cartagena se Remanga' los días 9 y 10 de mayo. La cita tendrá lugar en el campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y la asociación Murcia se Remanga, el evento espera reunir a más de 12.000 visitantes en una edición que promete batir récords de asistencia y participación. Así, según ha explicado el edil de Juventud, José Martínez, junto a los organizadores, durante todo el fin de semana, el público podrá disfrutar de más de 150 actividades, entre las que destacan talleres, charlas, concursos, exposiciones, conciertos y encuentros con invitados, según han informado desde el consistoro.

El salón contará con una amplia oferta temática que abarca desde manga y anime hasta videojuegos, cosplay, K-pop, juegos de rol, ilustración, cine, series y cultura oriental en general. Además, el recinto ofrecerá múltiples espacios especializados como zona de videojuegos, realidad virtual, área de juegos de mesa, Artist Alley, stands de merchandising y zona gastronómica.

Entre las actividades principales destacan los concursos de cosplay, karaoke y dance, así como conciertos y charlas con invitados de renombre, incluyendo cosplayers, influencers y actores de doblaje.

Las entradas ya están disponibles en venta anticipada a partir de 8,50 euros (más gastos de gestión), lo que convierte al evento en una propuesta cultural y de ocio accesible para todos los públicos: https://cartagenaseremanga.es/index.php/entradas/